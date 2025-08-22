Трамп відмовляється бути присутнім на зустрічі Зеленського і Путіна
Трамп відмовляється бути присутнім на зустрічі Зеленського і Путіна

Трамп
Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп не хотів би бути присутнім на зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Спочатку треба побачити, як вони працюватимуть разом.

Головні тези:

  • Трамп відмовляється брати участь у зустрічі Зеленського і Путіна, бажаючи спочатку побачити, як працюватимуть разом український та російський лідери.
  • Напружені стосунки між Зеленським і Путіним відображаються на міжнародній арені, а відмова Трампа може вплинути на розвиток подій.
  • Відмова американського президента викликає суперечки та невизначеність стосунків між США, Україною та Росією.

Трамп не хоче бути присутнім на зустрічі Путіна і Зеленського

Трамп заявив, що не готовий бути на зустрічі Путіна і Зеленського.

Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

А потім, за словами президента США, стане зрозуміло, чи доведеться йому бути на зустрічі.

Я б краще не їхав. Краще, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують воювати й продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно, тому що вони зараз втрачають 7 тисяч людей на тиждень.

Тому, як зазначив американський лідер, він хоче подивитися, "чи зможемо ми це зупинити".

Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця буде середньою за рівнем складності. А вона виявляється найскладнішою.

Нагадаємо, спершу розглядали формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін зустрілися сам на сам.

За даними медіа, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Зеленський відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.

