Трамп відмовляється бути присутнім на зустрічі Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп не хотів би бути присутнім на зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Спочатку треба побачити, як вони працюватимуть разом.

Трамп не хоче бути присутнім на зустрічі Путіна і Зеленського

Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо. Дональд Трамп Президент США

А потім, за словами президента США, стане зрозуміло, чи доведеться йому бути на зустрічі.

Я б краще не їхав. Краще, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують воювати й продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно, тому що вони зараз втрачають 7 тисяч людей на тиждень.

Тому, як зазначив американський лідер, він хоче подивитися, "чи зможемо ми це зупинити".

Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця буде середньою за рівнем складності. А вона виявляється найскладнішою.

Нагадаємо, спершу розглядали формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін зустрілися сам на сам.