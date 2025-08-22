Трамп відмовляється бути присутнім на зустрічі Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп не хотів би бути присутнім на зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Спочатку треба побачити, як вони працюватимуть разом.
Головні тези:
- Трамп відмовляється брати участь у зустрічі Зеленського і Путіна, бажаючи спочатку побачити, як працюватимуть разом український та російський лідери.
- Напружені стосунки між Зеленським і Путіним відображаються на міжнародній арені, а відмова Трампа може вплинути на розвиток подій.
- Відмова американського президента викликає суперечки та невизначеність стосунків між США, Україною та Росією.
Трамп не хоче бути присутнім на зустрічі Путіна і Зеленського
Трамп заявив, що не готовий бути на зустрічі Путіна і Зеленського.
А потім, за словами президента США, стане зрозуміло, чи доведеться йому бути на зустрічі.
Тому, як зазначив американський лідер, він хоче подивитися, "чи зможемо ми це зупинити".
Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця буде середньою за рівнем складності. А вона виявляється найскладнішою.
Нагадаємо, спершу розглядали формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін зустрілися сам на сам.
За даними медіа, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Зеленський відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.
