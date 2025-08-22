"Хоч завтра все організую". Лукашенко розкрив теми переговорів з Трампом щодо України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко офіційно підтвердив, що провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. За словами поплічника Путіна, йшлося про досягнення миру в Україні та завершення війни, яку понад 11 років веде Росія.

Про що розмовляли Трамп та Лукашенко

Як цинічно заявив нелегітимний президент Білорусі, на шляху до встановлення миру важливо пройти одразу кілька етапів.

Він також додав, що найголовнішим з них є припинення бойових дій і загибелі людей.

За словами Лукашенка, він "не хворіє "хотілками" організувати переговори російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського в Мінську".

Попри це, безсоромно зазначив, що "це було б ідеальним місцем для них".

Лукашенко запевнив Трампа: якщо офіційні Москва та Київ домовляться і вирішать приїхати до Білорусі — він буде втішений, та блискавично все організує.

Хоч завтра все організую на належному рівні, — заявив білоруський диктатор. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 15 серпня офіційний Мінськ оголосив про першу розмову Лукашенка з президентом США.

Саме тоді Дональд Трамп прямував на Аляску на саміт з Путіним щодо завершення російсько-української війни.