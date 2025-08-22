Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Джерело:  online.ua

Шефи угорської та словацької дипломатії поскаржилися Європейській комісії після потужних атак України на російський нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти знову зупинилося. 

Головні тези:

  • Будапешт та Братислава посилюють тиск на ЄС з метою ослаблення України.
  • Українські удари жодним чином не впливають на постачання нафти в Угорщину та Словаччину.

Угорщина та Словаччина продовжують “підспівувати” Кремлю

Влада обох країн вдає, що дуже непокоїться через пошкодження інфраструктури нафтопроводу "Дружба", що транспортує нафту до Угорщини, а відтак і до Словаччини.

Міністр закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар разом із главою угорської дипломатії Петером Сійярто в зв'язку з цим надсилають лист високій представниці Європейської Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та єврокомісару з питань енергетики Дану Йоргенсену, в якому закликають Комісію негайно забезпечити дотримання зобов'язань щодо безпеки енергопостачання держав-членів Європейського Союзу — мовиться в офіційній заяві.

Що цікаво, нещодавно глава МЗС Угорщини цинічно натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Європейська комісія багато разів повторювала, що українські атаки на нафтопровід "Дружба" не впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Уночі 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем Збройних сил України завдав потужного удару дронами по нафтоперекачувальній станції "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.

