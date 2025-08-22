Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну

Шефи угорської та словацької дипломатії поскаржилися Європейській комісії після потужних атак України на російський нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти знову зупинилося.
Головні тези:
- Будапешт та Братислава посилюють тиск на ЄС з метою ослаблення України.
- Українські удари жодним чином не впливають на постачання нафти в Угорщину та Словаччину.
Угорщина та Словаччина продовжують “підспівувати” Кремлю
Влада обох країн вдає, що дуже непокоїться через пошкодження інфраструктури нафтопроводу "Дружба", що транспортує нафту до Угорщини, а відтак і до Словаччини.
Що цікаво, нещодавно глава МЗС Угорщини цинічно натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.
Європейська комісія багато разів повторювала, що українські атаки на нафтопровід "Дружба" не впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.
Уночі 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем Збройних сил України завдав потужного удару дронами по нафтоперекачувальній станції "Дружба" в місті Унеча Брянської області Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-