Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну

Шефи угорської та словацької дипломатії поскаржилися Європейській комісії після потужних атак України на російський нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти знову зупинилося.

Угорщина та Словаччина продовжують “підспівувати” Кремлю

Влада обох країн вдає, що дуже непокоїться через пошкодження інфраструктури нафтопроводу "Дружба", що транспортує нафту до Угорщини, а відтак і до Словаччини.

Міністр закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар разом із главою угорської дипломатії Петером Сійярто в зв'язку з цим надсилають лист високій представниці Європейської Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та єврокомісару з питань енергетики Дану Йоргенсену, в якому закликають Комісію негайно забезпечити дотримання зобов'язань щодо безпеки енергопостачання держав-членів Європейського Союзу — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Що цікаво, нещодавно глава МЗС Угорщини цинічно натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Європейська комісія багато разів повторювала, що українські атаки на нафтопровід "Дружба" не впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.