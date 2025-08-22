Венгрия и Словакия устроили разборки в ЕС из-за Украины

Шефы венгерской и словацкой дипломатии пожаловались Европейской комиссии после мощных атак Украины на российский нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти стран снова остановились.

Венгрия и Словакия продолжают "подпевать" Кремлю

Власти обеих стран делают вид, что очень беспокоятся из-за повреждения инфраструктуры нефтепровода "Дружба", транспортирующей нефть в Венгрию, а затем и в Словакию.

Министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Юрай Бланар вместе с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто в связи с этим направляют письмо высокой представительнице Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам энергетики Дану Йоргенсену, в котором призывают Комиссию немедленно обеспечить соблюдение обязательств по безопасности энергоснабжения государств-членов Европейского Союза, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что интересно, недавно глава МИД Венгрии цинично намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческих началах.

Европейская комиссия много раз повторяла, что украинские атаки на нефтепровод "Дружба" не влияют на поставки нефти в Венгрию и Словакию.