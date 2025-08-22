Венгрия и Словакия устроили разборки в ЕС из-за Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Венгрия и Словакия устроили разборки в ЕС из-за Украины

Венгрия и Словакия продолжают "подпевать" Кремлю
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Шефы венгерской и словацкой дипломатии пожаловались Европейской комиссии после мощных атак Украины на российский нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти стран снова остановились.

Главные тезисы

  • Будапешт и Братислава ужесточают давление на ЕС с целью ослабления Украины.
  • Украинские удары никак не влияют на поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Венгрия и Словакия продолжают "подпевать" Кремлю

Власти обеих стран делают вид, что очень беспокоятся из-за повреждения инфраструктуры нефтепровода "Дружба", транспортирующей нефть в Венгрию, а затем и в Словакию.

Министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Юрай Бланар вместе с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто в связи с этим направляют письмо высокой представительнице Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам энергетики Дану Йоргенсену, в котором призывают Комиссию немедленно обеспечить соблюдение обязательств по безопасности энергоснабжения государств-членов Европейского Союза, — сказано в официальном заявлении.

Что интересно, недавно глава МИД Венгрии цинично намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческих началах.

Европейская комиссия много раз повторяла, что украинские атаки на нефтепровод "Дружба" не влияют на поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Ночью 21 августа 14-й полк Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанес мощный удар дронами по нефтеперекачивающей станции "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
У ЕС есть "план Б" в случае провала переговоров Зеленского и Путина
ЕС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ким Чен Ын публично унизил Путина и армию РФ
Ким Чен Ын отозвал своих генералов из России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Незаконное пересечение границы. Кабин предлагает строгое наказание
Верховная Рада Украины
Свириденко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?