Венгрия и Словакия устроили разборки в ЕС из-за Украины

Шефы венгерской и словацкой дипломатии пожаловались Европейской комиссии после мощных атак Украины на российский нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти стран снова остановились.
Главные тезисы
- Будапешт и Братислава ужесточают давление на ЕС с целью ослабления Украины.
- Украинские удары никак не влияют на поставки нефти в Венгрию и Словакию.
Венгрия и Словакия продолжают "подпевать" Кремлю
Власти обеих стран делают вид, что очень беспокоятся из-за повреждения инфраструктуры нефтепровода "Дружба", транспортирующей нефть в Венгрию, а затем и в Словакию.
Что интересно, недавно глава МИД Венгрии цинично намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческих началах.
Европейская комиссия много раз повторяла, что украинские атаки на нефтепровод "Дружба" не влияют на поставки нефти в Венгрию и Словакию.
Ночью 21 августа 14-й полк Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанес мощный удар дронами по нефтеперекачивающей станции "Дружба" в городе Унеча Брянской области России.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-