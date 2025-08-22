Незаконное пересечение границы. Кабин предлагает строгое наказание

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о введении в Украине уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы во время действия военного положения. Согласно последним данным, речь идет о штрафе в 119 тысяч и заключении на срок до 3 лет.

Что известно о предложении Кабмина

Журналисты обратили внимание, что в проекте закона №13673: "...дополнить статью 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения.

Кроме того, предлагается установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с использованием поддельного документа.

Согласно последним данным, за соответствующее правонарушение проект закона предлагает наказывать штрафом от 7 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 119 000 до 170 000 гривен) или лишением свободы на срок до трех лет.

Более того, указано, что правительство Украины предлагает освобождать от уголовной ответственности тех, кто незаконно уехал из Украины, но в течение трех месяцев вернулся назад и добровольно сдался правоохранителям.

Это должно быть сделано до сообщения о подозрении.