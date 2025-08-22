Незаконний перетин кордону. Кабін пропонує суворе покарання

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про введення в Україні кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Згідно з останніми даними, йдеться про штраф у 119 тисяч та ув'язнення терміном до 3 років.

Що відомо про пропозицію Кабміну

Журналісти звернули увагу на те, що в проєкті закону №13673: "…доповнити статтю 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану.

Окрім того, пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів або з використанням підробленого документа.

Згідно з останніми даними, за відповідне правопорушення проєкт закону пропонує карати штрафом від 7 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 119 000 до 170 000 гривень) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ба більше, вказано, що уряд України пропонує звільняти від кримінальної відповідальності тих, хто незаконно виїхав з України, але протягом трьох місяців повернувся назад і добровільно здався правоохоронцям.

Це має бути зроблено до повідомлення про підозру.