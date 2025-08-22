Єрмак пропонує реформувати Офіс президента — як відреагував Зеленський

Глава ОПУ Андрій Єрмак офіційно підтвердив, що запропонував реформувати Офіс президента України. Як виявилося, ця ініціатива сподобалася українському лідеру Володимиру Зеленському — він її уже підтримав.
Головні тези:
- В Офісі Президента відбудеться реформування, завдяки якому зросте відсоток військових і ветеранів серед працівників у всіх департаментах.
- Єрмак закликає, щоб ця ініціативна була реалізована й в інших сферах.
Реформа Офісу президента України — перші подробиці
За словами Єрмака, ключова ідея полягає в тому, щоб значну кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.
Що важливо розуміти, мовиться про працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку.
Так, Єрмак звернув увагу на результати роботи свого заступника- полковника Павла Паліси, який раніше був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
Наразі останній виконує завдання в Офісі Президента, демонструючи таку ж швидкість, чесність і принциповість.
На переконання очільник ОПУ, в майбутньому така культура має поширитися на всю державну службу. Окрім того, він закликав представників бізнесу, ІТ та культури підтримати цю ініціативу.
Андрій Єрмак наголосив, що глава держави підтримав пропозицію реформувати Офіс президента.
