Єрмак пропонує реформувати Офіс президента — як відреагував Зеленський

Глава ОПУ Андрій Єрмак офіційно підтвердив, що запропонував реформувати Офіс президента України. Як виявилося, ця ініціатива сподобалася українському лідеру Володимиру Зеленському — він її уже підтримав.

Реформа Офісу президента України — перші подробиці

За словами Єрмака, ключова ідея полягає в тому, щоб значну кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

Що важливо розуміти, мовиться про працівників усіх рівнів у всіх департаментах без винятку.

Бо саме ці люди — мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату. Андрій Єрмак Глава ОПУ

Так, Єрмак звернув увагу на результати роботи свого заступника- полковника Павла Паліси, який раніше був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Наразі останній виконує завдання в Офісі Президента, демонструючи таку ж швидкість, чесність і принциповість.

На переконання очільник ОПУ, в майбутньому така культура має поширитися на всю державну службу. Окрім того, він закликав представників бізнесу, ІТ та культури підтримати цю ініціативу.