Україна юридично не визнає окупацію Росією жодних своїх територій — Зеленський

Україна не готова переступити через низку червоних ліній у питанні потенційного "обміну територіями" з Росією. І вважає, що на захоплення Донбасу у противника може піти ще чотири роки.

Україна не торгуватиме територіями — Зеленський

Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, перш ніж говорити про те, на що готова Україна, треба дізнатися, на що готова Москва.

Наприклад, що стосується Донецької області, то на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом він пояснив, що з лютого 2022 року Росія захопила не 69%, а близько третини.

Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто, за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Володимир Зеленський Президент України

Він також навів приклад своєї родини. Його дід воював проти німецьких нацистів за Слов'янськ, Краматорськ і Маріуполь. І таких родин дуже багато, тому це дуже болючий момент в історії України та житті українців.

Усе не так просто, як комусь може здаватися.

Що стосується Сумської області, то Зеленський упевнений: росіяни не отримають її.

І, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. У сьогоднішніх реаліях це питання часу — кілька місяців — і їх не буде на Сумщині. Поширити

Він також вважає, що в перспективі росіяни не отримають Харківську область.

А говорити про Миколаївщину, що вони готові нам віддати Кінбурнську косу... Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас.