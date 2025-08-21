Украина юридически не признает оккупацию Россией никаких своих территорий — Зеленский

Украина не готова переступить ряд красных линий в вопросе потенциального "обмена территориями" с Россией. И считает, что на захват Донбасса у противника может уйти еще четыре года.

Украина не будет торговать территориями — Зеленский

Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, прежде чем говорить о том, к чему готова Украина, нужно узнать, на что готова Москва.

К примеру, что касается Донецкой области, то на встрече с американским лидером Дональдом Трампом он пояснил, что с февраля 2022 года Россия захватила не 69%, а около трети.

Сейчас в общей сложности где-то 67-69% они держат. То есть, почти за 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И потому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также привел пример своей семьи. Его дед воевал против немецких нацистов за Славянск, Краматорск и Мариуполь. И таких семей очень много, потому это очень болезненный момент в истории Украины и жизни украинцев.

Все не так просто, как кому-то может казаться.

Что касается Сумской области, то Зеленский уверен: россияне ее не получат.

И, честно говоря, не смогут удержать те участки в пограничных, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени — несколько месяцев — и их не будет в Сумской области. Поделиться

Он также считает, что в перспективе россияне не получат Харьковскую область.

А говорить о Николаевской области, что они готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас.