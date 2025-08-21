Украина юридически не признает оккупацию Россией никаких своих территорий — Зеленский

Украина не готова переступить ряд красных линий в вопросе потенциального "обмена территориями" с Россией. И считает, что на захват Донбасса у противника может уйти еще четыре года.
Главные тезисы
- Украина юридически не признает оккупацию своих временно оккупированных территорий Россией.
- Президент Зеленский считает, что Россия может продолжить оккупацию Донбасса еще минимум 4 года.
- Украина не готова на обмен территориями с Россией и не будет торговать своими землями.
Украина не будет торговать территориями — Зеленский
Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, прежде чем говорить о том, к чему готова Украина, нужно узнать, на что готова Москва.
К примеру, что касается Донецкой области, то на встрече с американским лидером Дональдом Трампом он пояснил, что с февраля 2022 года Россия захватила не 69%, а около трети.
Он также привел пример своей семьи. Его дед воевал против немецких нацистов за Славянск, Краматорск и Мариуполь. И таких семей очень много, потому это очень болезненный момент в истории Украины и жизни украинцев.
Все не так просто, как кому-то может казаться.
Что касается Сумской области, то Зеленский уверен: россияне ее не получат.
Он также считает, что в перспективе россияне не получат Харьковскую область.
А говорить о Николаевской области, что они готовы нам отдать Кинбурнскую косу... Она им нужна только для блокирования моря для нас.
Зеленский в очередной раз отметил, что Украина юридически не признает оккупацию никаких временно оккупированных территорий.
