Зеленский выдвинул четкое требование Путину и Трампу

Глава государства Владимир Зеленский настаивает, чтобы переговоры с Россией о завершении войны начались, отталкиваясь от текущей линии столкновения на фронте. Кроме того, президент Украины готов обсуждать территориальные вопросы только с диктатором Владимиром Путиным на трехсторонней встрече Украина-США-Россия.

Зеленский объявил свои условия касательно мирных переговоров

С заявлением по этому поводу лидер Украины выступил во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен:

Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где линия фронта сейчас. Контактная линия — лучшая линия для разговора. Европейцы поддерживают это, и мы благодарим всех. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер еще раз напомнил о том, что "Россия до сих пор не имеет успехов в Донецкой области".

Он также призвал международное сообщество не игнорировать тот факт, что Путину не удалось захватить ее в течение 12 лет.

На этом фоне Владимир Зеленский подчеркнул: Конституция Украины делает невозможными сдачу территорий или торговлю землей.

Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия, — добавил президент Украины. Поделиться

По его словам, Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что трехсторонний саммит состоится.