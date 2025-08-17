Зеленский выдвинул четкое требование Путину и Трампу

Глава государства Владимир Зеленский настаивает, чтобы переговоры с Россией о завершении войны начались, отталкиваясь от текущей линии столкновения на фронте. Кроме того, президент Украины готов обсуждать территориальные вопросы только с диктатором Владимиром Путиным на трехсторонней встрече Украина-США-Россия.
Главные тезисы
- Зеленский отметил невозможность сдачи территорий или торговли землей согласно Конституции Украины.
- В случае отказа России от трехстороннего саммита, Зеленский призывает к новым санкциям.
Зеленский объявил свои условия касательно мирных переговоров
С заявлением по этому поводу лидер Украины выступил во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен:
Украинский лидер еще раз напомнил о том, что "Россия до сих пор не имеет успехов в Донецкой области".
Он также призвал международное сообщество не игнорировать тот факт, что Путину не удалось захватить ее в течение 12 лет.
На этом фоне Владимир Зеленский подчеркнул: Конституция Украины делает невозможными сдачу территорий или торговлю землей.
По его словам, Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что трехсторонний саммит состоится.
