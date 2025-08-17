Зеленський висунув чітку вимогу Путіну та Трампу

Глава держави Володимир Зеленський наполягає, щоб перемовини з Росією щодо завершення війни почалися, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення на фронті. Окрім того, президент України готовий обговорювати територіальні питання лише з диктатором Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Зеленський оголосив свої умови щодо мирних перемовин

З заявою з цього приводу лідер України виступив під час прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн:

Нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де лінія фронту зараз. Контактна лінія — це найкраща лінія для розмови. Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер вкотре нагадав про те, що "Росія досі не має успіхів у Донецькій області”.

Він також закликав міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що Путіну не вдалося захопити її протягом 12 років

На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив: Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею.

Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами та України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія, — додав президент України. Поширити

За його словами, Кремль не демонструє жодних ознак, що тристоронній саміт відбудеться.