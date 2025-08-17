Зеленський висунув чітку вимогу Путіну та Трампу

Глава держави Володимир Зеленський наполягає, щоб перемовини з Росією щодо завершення війни почалися, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення на фронті. Окрім того, президент України готовий обговорювати територіальні питання лише з диктатором Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на неможливості здачі територій чи торгівлі землею згідно з Конституцією України.
- У разі відмови Росії від тристороннього саміту, Зеленський закликає до нових санкцій.
Зеленський оголосив свої умови щодо мирних перемовин
З заявою з цього приводу лідер України виступив під час прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн:
Український лідер вкотре нагадав про те, що "Росія досі не має успіхів у Донецькій області”.
Він також закликав міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що Путіну не вдалося захопити її протягом 12 років
На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив: Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею.
За його словами, Кремль не демонструє жодних ознак, що тристоронній саміт відбудеться.
