Зеленський вирушить до Трампа з "командою підтримки"
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський вирушить до Трампа з "командою підтримки"

НАТО
Зеленський
Read in English

18 серпня глава держави Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Однак, як виявилося, разом з ним до Вашингтона вирушать лідери Європи та генсек НАТО Марк Рютте.

Головні тези:

  • Зеленський може розраховувати на потужну підтримку з боку своїх ключових партнерів.
  • Теми зустрічі в Білому домі включають гарантії безпеки, територіальні питання та збереження санкцій проти РФ.

Зеленський вирушає до Трампа разом зі союзниками

Як повідомляє пресслужба НАТО, зустріч у Білому домі відбудеться за підсумками переговорів Трампа та Путіна 15 серпня.

18 серпня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів, — йдеться в заяві.

Як вдалося дізнатися журналістам, одразу кілька глав країн ЄС будуть супроводжувати Володимира Зеленського.

Згідно з останніми даними, йдеться про президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Фінляндії Александера Стубба, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єрку Італії Джорджа Мелоні.

З заявою з цього приводу уже виступив німецький лідер Фрідріх Мерц.

Він підтвердив журналістам, що має намір обговорити збереження санкцій щодо Росії.

Перемовини у Вашингтоні будуть зосереджені на гарантіях безпеки, територіальних питаннях та подальшій підтримці України в її захисті від російської агресії… Це також включає збереження санкційного тиску, — заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Припинення вогню в Україні. "Коаліція охочих" може змінити позицію
Як може змінитися позиція “Коаліції охочих”
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна — яку дату обрав президент США
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?