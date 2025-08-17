Зеленський вирушить до Трампа з "командою підтримки"

18 серпня глава держави Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Однак, як виявилося, разом з ним до Вашингтона вирушать лідери Європи та генсек НАТО Марк Рютте.
Головні тези:
- Зеленський може розраховувати на потужну підтримку з боку своїх ключових партнерів.
- Теми зустрічі в Білому домі включають гарантії безпеки, територіальні питання та збереження санкцій проти РФ.
Зеленський вирушає до Трампа разом зі союзниками
Як повідомляє пресслужба НАТО, зустріч у Білому домі відбудеться за підсумками переговорів Трампа та Путіна 15 серпня.
Як вдалося дізнатися журналістам, одразу кілька глав країн ЄС будуть супроводжувати Володимира Зеленського.
Згідно з останніми даними, йдеться про президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Фінляндії Александера Стубба, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єрку Італії Джорджа Мелоні.
З заявою з цього приводу уже виступив німецький лідер Фрідріх Мерц.
Він підтвердив журналістам, що має намір обговорити збереження санкцій щодо Росії.
