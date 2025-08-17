Припинення вогню в Україні. "Коаліція охочих" може змінити позицію

Згідно з даними BBC, "Коаліція охочих", яка постійно наполягала на важливості припинення вогню в Україні як передумови для мирних перемовин, може кардинально змінити свою позицію.
Головні тези:
- Наразі очікується оприлюднення нової спільної заяви після зустрічі “Коаліції охочих”.
- Володимир Зеленський уже вилетів до Брюсселю з цією метою.
Як може змінитися позиція “Коаліції охочих”
Що важливо розуміти, 16 серпня президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін хоче негайного переходу до довгострокової мирної угоди без припинення вогню.
Після цього в команді українського лідера Володимира Зеленського виникло занепокоєння, що Захід посилить тиск на Київ.
Журналісти звернули увагу на те, що в новій спільній заяві лідерів Європи "припинення вогню" взагалі не згадується.
На переконання експертів, це не випадковість, а свідоме коригування позиції на тлі нового підходу Білого дому.
До слова, уже 17 серпня український лідер Володимир Зеленський прибуде в Брюссель, де проведе зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
