Согласно данным BBC, "Коалиция желающих", постоянно настаивавшая на важности прекращения огня в Украине как условия для мирных переговоров, может кардинально изменить свою позицию.

Как может измениться позиция "Коалиции желающих"

Что важно понимать, 16 августа президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин хочет немедленного перехода к долгосрочному мирному соглашению без прекращения огня.

После этого в команде украинского лидера Владимира Зеленского возникла обеспокоенность, что Запад усилит давление на Киев.

Журналисты обратили внимание на то, что в новом совместном заявлении лидеров Европы "прекращение огня" вообще не упоминается.

По убеждению экспертов, это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Белого дома.

Ожидается, что после сегодняшней встречи Коалиции желающих будет обнародовано новое совместное заявление, которое может прояснить, остается ли прекращение огня приоритетом или отныне в центре внимания — политические соглашения, даже если боевые действия продолжаются. Поделиться

К слову, уже 17 августа украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Брюссель, где проведет встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.