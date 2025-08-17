Согласно данным BBC, "Коалиция желающих", постоянно настаивавшая на важности прекращения огня в Украине как условия для мирных переговоров, может кардинально изменить свою позицию.
Главные тезисы
- Теперь ожидается обнародование нового совместного заявления после встречи "Коалиции желающих".
- Владимир Зеленский уже вылетел в Брюссель с этой целью.
Как может измениться позиция "Коалиции желающих"
Что важно понимать, 16 августа президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин хочет немедленного перехода к долгосрочному мирному соглашению без прекращения огня.
После этого в команде украинского лидера Владимира Зеленского возникла обеспокоенность, что Запад усилит давление на Киев.
Журналисты обратили внимание на то, что в новом совместном заявлении лидеров Европы "прекращение огня" вообще не упоминается.
По убеждению экспертов, это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Белого дома.
К слову, уже 17 августа украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Брюссель, где проведет встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
