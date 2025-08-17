Зеленский отправится к Трампу с "командой поддержки"

18 августа глава государства Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Однако, как оказалось, вместе с ним в Вашингтон отправятся лидеры Европы и генсек НАТО Марк Рютте.
Главные тезисы
- Зеленский может расчитывать на мощную поддержку со стороны своих ключевых партнеров.
- Темы встречи в Белом доме включают в себя гарантии безопасности, территориальные вопросы и сохранение санкций против РФ.
Зеленский отправляется к Трампу вместе с союзниками
Как сообщает пресс-служба НАТО, встреча в Белом доме состоится по итогам переговоров Трампа и Путина 15 августа.
Как удалось узнать журналистам, сразу несколько глав стран ЕС будут сопровождать Владимира Зеленского.
Согласно последним данным, речь идет о президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Финляндии Александере Стуббе, президенте Франции Эммануэле Макроне и премьере Италии Джордже Мелони.
С заявлением на этот счет уже выступил немецкий лидер Фридрих Мерц.
Он подтвердил журналистам, что намерен обсудить сохранение санкций в отношении России.
