Зеленский отправится к Трампу с "командой поддержки"

18 августа глава государства Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Однако, как оказалось, вместе с ним в Вашингтон отправятся лидеры Европы и генсек НАТО Марк Рютте.

Зеленский отправляется к Трампу вместе с союзниками

Как сообщает пресс-служба НАТО, встреча в Белом доме состоится по итогам переговоров Трампа и Путина 15 августа.

18 августа 2025 г. генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, с участием президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров, — сказано в заявлении. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, сразу несколько глав стран ЕС будут сопровождать Владимира Зеленского.

Согласно последним данным, речь идет о президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Финляндии Александере Стуббе, президенте Франции Эммануэле Макроне и премьере Италии Джордже Мелони.

С заявлением на этот счет уже выступил немецкий лидер Фридрих Мерц.

Он подтвердил журналистам, что намерен обсудить сохранение санкций в отношении России.