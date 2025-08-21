Зеленский раскрыл детали производства украинской дальнобойной ракеты "Фламинго"
Зеленский раскрыл детали производства украинской дальнобойной ракеты "Фламинго"

Зеленский
Источник:  РБК Украина

Дальнобойная крылатая ракета "Фламинго" стала большим успехом украинской ракетной программы. Совсем скоро она уйдет в массовое производство.

Главные тезисы

  • Украинская дальнобойная ракета “Фламинго” стала успешным проектом ракетной программы Украины.
  • Ракета обладает впечатляющими характеристиками: дальность полета до 3 тыс. км и масса боевой части 1 тонна.
  • Президент Зеленский подтвердил успешное завершение испытаний и готовность к массовому производству “Фламинго”.

Ракета "Фламинго" идет в массовое производство — Зеленский

Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, уже прошли испытания ракеты "Фламинго".

И это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 тыс. километров, это важно.

Президент Украины

При этом он подчеркнул, что подробности о Фламинго обнародовать рано, пока нет возможности применять их сотнями.

К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, нужно смотреть на финансирование этой программы.

Ракета "Фламинго"

На минувшей неделе в сети появилось первое фото украинской крылатой ракеты "Фламинго". Тогда же стало известно, что она ушла в серийное производство.

Украинский профильный ресурс Defence Express считает, что это с большой вероятностью аналог или полная копия крылатой ракеты FP-5. Ее модель еще в начале февраля 2025 показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

Тогда же были названы основные характеристики:

  • дальность — 3 000 км

  • максимальная скорость — 950 км/ч

  • размах крыла — 6 метров

  • максимальная масса — 6 тонн

  • масса боевой части — 1 тонна

Министр обороны Денис Шмигаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".

