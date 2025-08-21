Зеленский раскрыл детали производства украинской дальнобойной ракеты "Фламинго"

Дальнобойная крылатая ракета "Фламинго" стала большим успехом украинской ракетной программы. Совсем скоро она уйдет в массовое производство.
Главные тезисы
- Украинская дальнобойная ракета “Фламинго” стала успешным проектом ракетной программы Украины.
- Ракета обладает впечатляющими характеристиками: дальность полета до 3 тыс. км и масса боевой части 1 тонна.
- Президент Зеленский подтвердил успешное завершение испытаний и готовность к массовому производству “Фламинго”.
Ракета "Фламинго" идет в массовое производство — Зеленский
Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, уже прошли испытания ракеты "Фламинго".
При этом он подчеркнул, что подробности о Фламинго обнародовать рано, пока нет возможности применять их сотнями.
К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, нужно смотреть на финансирование этой программы.
На минувшей неделе в сети появилось первое фото украинской крылатой ракеты "Фламинго". Тогда же стало известно, что она ушла в серийное производство.
Тогда же были названы основные характеристики:
дальность — 3 000 км
максимальная скорость — 950 км/ч
размах крыла — 6 метров
максимальная масса — 6 тонн
масса боевой части — 1 тонна
Министр обороны Денис Шмигаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".
