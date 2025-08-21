Зеленський розкрив деталі виробництва української далекобійної ракети "Фламінго"

Далекобійна крилата ракета "Фламінго" стала великим успіхом української ракетної програми. Зовсім незабаром вона піде в масове виробництво.
Головні тези:
- Українська далекобійна крилата ракета "Фламінго" стала успішним проєктом ракетної програми України.
- Президент Зеленський підтвердив успішне завершення випробувань ракети і готовність до масового виробництва.
- Ракета "Фламінго" має вражаючі характеристики, зокрема дальність польоту до 3 тис. км та масу бойової частини 1 тонна.
Ракета “Фламінго” йде у масове виробництво — Зеленський
Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, вже пройшли випробування ракети "Фламінго".
При цьому він наголосив, що подробиці про "Фламінго" оприлюднювати зарано, поки немає можливості застосовувати їх сотнями.
До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми.
Минулого тижня в мережі з'явилося перше фото української крилатої ракети "Фламінго". Тоді ж стало відомо, що вона пішла в серійне виробництво.
Тоді ж було названо основні характеристики:
дальність — 3 000 км
максимальна швидкість — 950 км/год
розмах крила — 6 метрів
максимальна маса — 6 тонн
маса бойової частини — 1 тонна
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".
