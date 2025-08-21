Зеленський розкрив деталі виробництва української далекобійної ракети "Фламінго"
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив деталі виробництва української далекобійної ракети "Фламінго"

Зеленський
Джерело:  РБК Україна

Далекобійна крилата ракета "Фламінго" стала великим успіхом української ракетної програми. Зовсім незабаром вона піде в масове виробництво.

Головні тези:

  • Українська далекобійна крилата ракета "Фламінго" стала успішним проєктом ракетної програми України.
  • Президент Зеленський підтвердив успішне завершення випробувань ракети і готовність до масового виробництва.
  • Ракета "Фламінго" має вражаючі характеристики, зокрема дальність польоту до 3 тис. км та масу бойової частини 1 тонна.

Ракета “Фламінго” йде у масове виробництво — Зеленський

Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, вже пройшли випробування ракети "Фламінго".

І це поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 тис кілометрів, це важливо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

При цьому він наголосив, що подробиці про "Фламінго" оприлюднювати зарано, поки немає можливості застосовувати їх сотнями.

До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми.

Ракета “Фламінго”

Минулого тижня в мережі з'явилося перше фото української крилатої ракети "Фламінго". Тоді ж стало відомо, що вона пішла в серійне виробництво.

Український профільний ресурс Defence Express вважає, що це з великою ймовірністю аналог або повна копія крилатої ракети FP-5. Її модель ще на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.

Тоді ж було названо основні характеристики:

  • дальність — 3 000 км

  • максимальна швидкість — 950 км/год

  • розмах крила — 6 метрів

  • максимальна маса — 6 тонн

  • маса бойової частини — 1 тонна

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На що здатна модернізована українська ракета "Нептун" — відповідь експерта
Крилата ракета "Нептун"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ
Україна могла задіяти далекобійну ракету "Паляниця" для атаки по арсеналу у Тихорецьку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Литва інвестуватиме у виробництво української ракети-дрона «Паляниця»
Денис Шмигаль
Шмигаль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?