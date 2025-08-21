Зеленський розкрив деталі виробництва української далекобійної ракети "Фламінго"

Далекобійна крилата ракета "Фламінго" стала великим успіхом української ракетної програми. Зовсім незабаром вона піде в масове виробництво.

Ракета “Фламінго” йде у масове виробництво — Зеленський

Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, вже пройшли випробування ракети "Фламінго".

І це поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 тис кілометрів, це важливо. Володимир Зеленський Президент України

При цьому він наголосив, що подробиці про "Фламінго" оприлюднювати зарано, поки немає можливості застосовувати їх сотнями.

До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми.

Ракета “Фламінго”

Минулого тижня в мережі з'явилося перше фото української крилатої ракети "Фламінго". Тоді ж стало відомо, що вона пішла в серійне виробництво.

Український профільний ресурс Defence Express вважає, що це з великою ймовірністю аналог або повна копія крилатої ракети FP-5. Її модель ще на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ. Поширити

Тоді ж було названо основні характеристики:

дальність — 3 000 км

максимальна швидкість — 950 км/год

розмах крила — 6 метрів

максимальна маса — 6 тонн

маса бойової частини — 1 тонна

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".