Ермак предлагает реформировать Офис президента — как отреагировал Зеленский

Глава ОПУ Андрей Ермак официально подтвердил, что предложил реформировать Офис президента Украины. Как оказалось, эта инициатива понравилась украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, он ее уже поддержал.

Реформа Офиса президента Украины — первые подробности

По словам Ермака, ключевая идея заключается в том, чтобы значительное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

Что важно понимать, речь идет о работниках всех уровней во всех департаментах без исключения.

Ведь именно эти люди — мерило чести, морали и преданности Украине. Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом прошедшие войну люди. Они не ищут оправданий, они ищут решения как добиться результата. Андрей Ермак Глава ОПУ

Так, Ермак обратил внимание на результаты работы своего заместителя-полковника Павла Палисы, которые ранее был командиром 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Сейчас он выполняет задачи в Офисе Президента, демонстрируя такую же скорость, честность и принципиальность.

По мнению главы ОПУ, в будущем такая культура должна распространиться на всю государственную службу. Кроме того, он призвал представителей бизнеса, ИТ и культуры поддержать эту инициативу.