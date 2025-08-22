Ермак предлагает реформировать Офис президента — как отреагировал Зеленский

Глава ОПУ Андрей Ермак официально подтвердил, что предложил реформировать Офис президента Украины. Как оказалось, эта инициатива понравилась украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, он ее уже поддержал.
Главные тезисы
- В Офисе Президента произойдет реформирование, благодаря которому вырастет процент военных и ветеранов среди работников во всех департаментах.
- Ермак призывает, чтобы эта инициатива была реализована и в других областях.
Реформа Офиса президента Украины — первые подробности
По словам Ермака, ключевая идея заключается в том, чтобы значительное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.
Что важно понимать, речь идет о работниках всех уровней во всех департаментах без исключения.
Так, Ермак обратил внимание на результаты работы своего заместителя-полковника Павла Палисы, которые ранее был командиром 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».
Сейчас он выполняет задачи в Офисе Президента, демонстрируя такую же скорость, честность и принципиальность.
По мнению главы ОПУ, в будущем такая культура должна распространиться на всю государственную службу. Кроме того, он призвал представителей бизнеса, ИТ и культуры поддержать эту инициативу.
Андрей Ермак подчеркнул, что глава государства поддержал предложение реформировать Офис президента.
