"Хоть завтра все организую". Лукашенко раскрыл темы переговоров с Трампом касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Хоть завтра все организую". Лукашенко раскрыл темы переговоров с Трампом касательно Украины

О чем говорили Трамп и Лукашенко
Читати українською
Источник:  online.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко официально подтвердил, что провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По словам приспешника Путина, речь шла о достижении мира в Украине и завершении войны, которую более 11 лет ведет Россия.

Главные тезисы

  • Лукашенко заверил, что готов организовать встречу Путина и Зеленского в Минске.
  • Трамп выразил благодарность Лукашенко за освобождение политзаключенных.

О чем говорили Трамп и Лукашенко

Как цинично заявил нелегитимный президент Беларуси, на пути установления мира важно пройти сразу несколько этапов.

Он также добавил, что самым главным из них является прекращение боевых действий и гибель людей.

По словам Лукашенко, он "не болеет "хотелками" организовать переговоры российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Минске".

Несмотря на это, беззастенчиво отметил, что "это было бы идеальным местом для них".

Лукашенко заверил Трампа: если официальные Москва и Киев договорятся и решат приехать в Беларусь — он обрадуется, но молниеносно все организует.

Хоть завтра все организую на должном уровне, — заявил беларуский диктатор.

Как уже упоминалось ранее, 15 августа официальный Минск объявил о первом разговоре Лукашенко с президентом США.

Именно тогда Дональд Трамп направлялся на Аляску на саммит с Путиным по поводу завершения российско-украинской войны.

Дональд Трамп вскоре подтвердил факт разговора и сказал, что целью звонка была благодарность Лукашенко за освобождение 16 политзаключенных. Он добавил, что договаривается об освобождении остальных и "ожидает встречи с президентом Лукашенко в будущем".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
У ЕС есть "план Б" в случае провала переговоров Зеленского и Путина
ЕС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ким Чен Ын публично унизил Путина и армию РФ
Ким Чен Ын отозвал своих генералов из России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия и Словакия устроили разборки в ЕС из-за Украины
Венгрия и Словакия продолжают "подпевать" Кремлю

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?