Белорусский диктатор Александр Лукашенко официально подтвердил, что провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По словам приспешника Путина, речь шла о достижении мира в Украине и завершении войны, которую более 11 лет ведет Россия.
Главные тезисы
- Лукашенко заверил, что готов организовать встречу Путина и Зеленского в Минске.
- Трамп выразил благодарность Лукашенко за освобождение политзаключенных.
О чем говорили Трамп и Лукашенко
Как цинично заявил нелегитимный президент Беларуси, на пути установления мира важно пройти сразу несколько этапов.
Он также добавил, что самым главным из них является прекращение боевых действий и гибель людей.
По словам Лукашенко, он "не болеет "хотелками" организовать переговоры российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Минске".
Несмотря на это, беззастенчиво отметил, что "это было бы идеальным местом для них".
Лукашенко заверил Трампа: если официальные Москва и Киев договорятся и решат приехать в Беларусь — он обрадуется, но молниеносно все организует.
Как уже упоминалось ранее, 15 августа официальный Минск объявил о первом разговоре Лукашенко с президентом США.
Именно тогда Дональд Трамп направлялся на Аляску на саммит с Путиным по поводу завершения российско-украинской войны.
