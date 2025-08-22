"Хоть завтра все организую". Лукашенко раскрыл темы переговоров с Трампом касательно Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко официально подтвердил, что провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По словам приспешника Путина, речь шла о достижении мира в Украине и завершении войны, которую более 11 лет ведет Россия.

О чем говорили Трамп и Лукашенко

Как цинично заявил нелегитимный президент Беларуси, на пути установления мира важно пройти сразу несколько этапов.

Он также добавил, что самым главным из них является прекращение боевых действий и гибель людей.

По словам Лукашенко, он "не болеет "хотелками" организовать переговоры российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Минске".

Несмотря на это, беззастенчиво отметил, что "это было бы идеальным местом для них".

Лукашенко заверил Трампа: если официальные Москва и Киев договорятся и решат приехать в Беларусь — он обрадуется, но молниеносно все организует.

Хоть завтра все организую на должном уровне, — заявил беларуский диктатор.

Как уже упоминалось ранее, 15 августа официальный Минск объявил о первом разговоре Лукашенко с президентом США.

Именно тогда Дональд Трамп направлялся на Аляску на саммит с Путиным по поводу завершения российско-украинской войны.