Трамп отказывается присутствовать на встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп не хотел бы присутствовать на встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Сначала нужно увидеть, как они будут работать вместе.
Главные тезисы
- Отказ Трампа участвовать на встрече бросает вызов напряженным отношениям между Зеленским и Путиным, а также может повлиять на международную политику.
- Споры и неопределенность в отношениях между США, Украиной и Россией усиливаются из-за отказа американского лидера присутствовать на встрече Путина и Зеленского.
- Предложение Кремля о встрече один на один отклонено президентом Украины, что создает дополнительные неопределенности в выборе места проведения переговоров.
Трамп не хочет присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Трамп заявил, что не готов быть на встрече Путина и Зеленского.
А потом, по словам президента США, станет ясно, придется ли ему быть на встрече.
Поэтому, как отметил американский лидер, он хочет посмотреть, "сможем ли мы это остановить".
Я остановил семь войн. Я хотел бы это сделать. Я думал, что это будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной.
Напомним, сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретились один на один.
По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом рассматривал вариант Будапешта, однако официального подтверждения этого пока нет.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-