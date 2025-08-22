Трамп отказывается присутствовать на встрече Зеленского и Путина
Трамп отказывается присутствовать на встрече Зеленского и Путина

Трамп
Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп не хотел бы присутствовать на встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Сначала нужно увидеть, как они будут работать вместе.

Главные тезисы

  • Отказ Трампа участвовать на встрече бросает вызов напряженным отношениям между Зеленским и Путиным, а также может повлиять на международную политику.
  • Споры и неопределенность в отношениях между США, Украиной и Россией усиливаются из-за отказа американского лидера присутствовать на встрече Путина и Зеленского.
  • Предложение Кремля о встрече один на один отклонено президентом Украины, что создает дополнительные неопределенности в выборе места проведения переговоров.

Трамп не хочет присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Трамп заявил, что не готов быть на встрече Путина и Зеленского.

Увидим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают растительное масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но увидим.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

А потом, по словам президента США, станет ясно, придется ли ему быть на встрече.

Я бы лучше не уезжал. Лучше чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но между тем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо, потому что они сейчас теряют 7 тысяч человек в неделю.

Поэтому, как отметил американский лидер, он хочет посмотреть, "сможем ли мы это остановить".

Я остановил семь войн. Я хотел бы это сделать. Я думал, что это будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной.

Напомним, сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретились один на один.

По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом рассматривал вариант Будапешта, однако официального подтверждения этого пока нет.

