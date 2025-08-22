Трамп отказывается присутствовать на встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп не хотел бы присутствовать на встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Сначала нужно увидеть, как они будут работать вместе.

Трамп не хочет присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Трамп заявил, что не готов быть на встрече Путина и Зеленского.

Увидим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают растительное масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но увидим. Дональд Трамп Президент США

А потом, по словам президента США, станет ясно, придется ли ему быть на встрече.

Я бы лучше не уезжал. Лучше чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но между тем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо, потому что они сейчас теряют 7 тысяч человек в неделю. Поделиться

Поэтому, как отметил американский лидер, он хочет посмотреть, "сможем ли мы это остановить".

Я остановил семь войн. Я хотел бы это сделать. Я думал, что это будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной.

Напомним, сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретились один на один.