Як Путін керує Трампом — пояснення аналітика

Американська аналітикиня Ребекка Коффлер звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін має у своєму розпорядженні багато інструментів, які дають йому можливість маніпулювати президентом США Дональдом Трампом.

Путін постійно маніпулює Трампом

На переконання Коффлер, ключова ціль російського диктатора — утримувати президента США в грі, тішити його (або, принаймні, не злити) якомога довше.

Путін буде робити все можливе, щоб відтермінувати негативні наслідки для Росії, зокрема й санкції, якими тривалий час Кремлю погрожує Трамп.

А щоб керувати Трампом, Путін, який присвятив свою кар'єру в КДБ вербуванню та управлінню шпигунськими мережами в Німеччині, цілком може покладатися на поєднання майстерності роботи з розвідувальними активами, філософії дзюдо і концепції психологічної війни часів холодної війни, — пояснює Ребекка Коффлер.

Вона звертає увагу на те, що Путін доволі часто вдається до лестощів, адже це одна з найслабших сторін президента США.

Ба більше, російський диктатор активно використовує техніку, відому як "рефлексивний контроль".

За словами експертки, йдеться про концепцію, призначену для маніпулювання сприйняттям реальності опонентом.

У хід іде навіть досвід Путіна у дзюдо. До слова, його він використовує у багатьох сферах свого життя.