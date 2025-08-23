Як Путін керує Трампом — пояснення аналітика
Як Путін керує Трампом — пояснення аналітика

Трамп та Путін
Джерело:  The Telegraph

Американська аналітикиня Ребекка Коффлер звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін має у своєму розпорядженні багато інструментів, які дають йому можливість маніпулювати президентом США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Дізнайтеся про прийоми, які використовує Путіна для контролю над Трампом.
  • У російського диктатора є глибоке розуміння характеру президента США, він вміє користуватися цією інформацією. 

Путін постійно маніпулює Трампом

На переконання Коффлер, ключова ціль російського диктатора — утримувати президента США в грі, тішити його (або, принаймні, не злити) якомога довше.

Путін буде робити все можливе, щоб відтермінувати негативні наслідки для Росії, зокрема й санкції, якими тривалий час Кремлю погрожує Трамп.

А щоб керувати Трампом, Путін, який присвятив свою кар'єру в КДБ вербуванню та управлінню шпигунськими мережами в Німеччині, цілком може покладатися на поєднання майстерності роботи з розвідувальними активами, філософії дзюдо і концепції психологічної війни часів холодної війни, — пояснює Ребекка Коффлер.

Вона звертає увагу на те, що Путін доволі часто вдається до лестощів, адже це одна з найслабших сторін президента США.

Ба більше, російський диктатор активно використовує техніку, відому як "рефлексивний контроль".

За словами експертки, йдеться про концепцію, призначену для маніпулювання сприйняттям реальності опонентом.

У хід іде навіть досвід Путіна у дзюдо. До слова, його він використовує у багатьох сферах свого життя.

Виведення противника з рівноваги — один з основоположних принципів дзюдо, покликаний порушити його поставу, змістивши центр ваги для проведення кидків і прийомів. Путін, схоже, зумів вивести Трампа з себе, не суперечачи йому безпосередньо і чергуючи дружні контакти з бомбардуваннями України.

