Як Путін керує Трампом — пояснення аналітика

Американська аналітикиня Ребекка Коффлер звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін має у своєму розпорядженні багато інструментів, які дають йому можливість маніпулювати президентом США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Дізнайтеся про прийоми, які використовує Путіна для контролю над Трампом.
- У російського диктатора є глибоке розуміння характеру президента США, він вміє користуватися цією інформацією.
Путін постійно маніпулює Трампом
На переконання Коффлер, ключова ціль російського диктатора — утримувати президента США в грі, тішити його (або, принаймні, не злити) якомога довше.
Путін буде робити все можливе, щоб відтермінувати негативні наслідки для Росії, зокрема й санкції, якими тривалий час Кремлю погрожує Трамп.
Вона звертає увагу на те, що Путін доволі часто вдається до лестощів, адже це одна з найслабших сторін президента США.
Ба більше, російський диктатор активно використовує техніку, відому як "рефлексивний контроль".
За словами експертки, йдеться про концепцію, призначену для маніпулювання сприйняттям реальності опонентом.
У хід іде навіть досвід Путіна у дзюдо. До слова, його він використовує у багатьох сферах свого життя.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-