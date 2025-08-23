Китай хоче відправити миротворців в Україну
Китай хоче відправити миротворців в Україну

китайські солдати
Джерело:  Welt am Sonntag

Згідно з даними видання Welt am Sonntag, Китай готовий узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні. Таке рішення офіційного Пекіну спровокувало неоднозначну реакцію серед лідерів Європи.

Головні тези:

  • Євросоюз не у захваті від нової ідеї офіційного Пекіну.
  • Китай висунув вимогу для введення своїх військ в Україну.

Китай знову шокував Європу

За словами європейських інсайдерів, в китайських владних колах підтвердили, що готові ввести свої війська в Україну.

Проте зазначається, що КНР налаштована це зробити, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй".

Це рішення офіційного Пекіну спровокувало бурхливу реакцію в Брюсселі.

Влада ЄС усвідомлює, що загалом підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.

Однак є й інший бік медалі: існує висока ймовірність того, що Китай буде в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту.

Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН, — розповідають анонімні джерела.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уже пропонував президенту США Дональду Трампу розглянути Китай як одну з держав, що могла б надати гарантії безпеки для України.

