Згідно з даними видання Welt am Sonntag, Китай готовий узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні. Таке рішення офіційного Пекіну спровокувало неоднозначну реакцію серед лідерів Європи.
Головні тези:
- Євросоюз не у захваті від нової ідеї офіційного Пекіну.
- Китай висунув вимогу для введення своїх військ в Україну.
Китай знову шокував Європу
За словами європейських інсайдерів, в китайських владних колах підтвердили, що готові ввести свої війська в Україну.
Проте зазначається, що КНР налаштована це зробити, "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй".
Це рішення офіційного Пекіну спровокувало бурхливу реакцію в Брюсселі.
Влада ЄС усвідомлює, що загалом підтримка країн Глобального Півдня може сприяти просуванню самої ідеї миротворчого контингенту в Україні.
Однак є й інший бік медалі: існує висока ймовірність того, що Китай буде в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту.
До слова, російський диктатор Володимир Путін уже пропонував президенту США Дональду Трампу розглянути Китай як одну з держав, що могла б надати гарантії безпеки для України.
