Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливий прорив

23 серпня глава держави Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Нідерландів Діком Схоофом. За словами президента, напрацювання гарантій безпеки для України будуть готові найближчими днями.
Головні тези:
- За словами Зеленського, наразі є реальний шанс на завершення війни.
- З цією метою президент України буде добиватися зустрічі з диктатором Путіним.
Союзники України активно працюють над гарантіями безпеки
Як зазначив глава держави, головною темою нових переговорів була дипломатична робота з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.
Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що зараз є реальний шанс закінчити цю війну.
На переконання українського лідера, вкрай важливим є тиск, що здатен змінити позицію Кремля.
Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що буде добиватися зустрічі на найвищому рівні з диктатором Путіним.
У центрі уваги українського лідера та премʼєра Нідерландів також були спільні проєкти, зокрема інвестиції в українське оборонне виробництво.
