Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливий прорив

23 серпня глава держави Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Нідерландів Діком Схоофом. За словами президента, напрацювання гарантій безпеки для України будуть готові найближчими днями.

Союзники України активно працюють над гарантіями безпеки

Як зазначив глава держави, головною темою нових переговорів була дипломатична робота з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.

Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що зараз є реальний шанс закінчити цю війну.

Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, вкрай важливим є тиск, що здатен змінити позицію Кремля.

Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що буде добиватися зустрічі на найвищому рівні з диктатором Путіним.

Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки.

У центрі уваги українського лідера та премʼєра Нідерландів також були спільні проєкти, зокрема інвестиції в українське оборонне виробництво.