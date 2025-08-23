Понад 6000 "Шахедів" щомісяця. ЗМІ попереджають про нові плани Путіна
Понад 6000 "Шахедів" щомісяця. ЗМІ попереджають про нові плани Путіна

Джерело:  CNN

Редакція CNN, посилаючись на дані української розвідки, повідомляє, що країна-агресорка Росія налаштована розширити виробництво "Шахедів" до понад 6 тисяч одиниць щомісяця. Це свідчить про плани диктатора Володимира Путіна суттєво посилити терор проти України.

Головні тези:

  • Для ворога виробництво ударних дронів стає значно дешевшим.
  • Також серйозною проблемою є покращення точності влучань “Шахедів”.

Росія буде виробляти ще більше "Шахедів"?

Журналісти звертають увагу на те, що виробництво ударних дронів на території Росії обходиться країні-агресорці набагато дешевше, ніж тоді, коли вона купувала їх в Ірану.

Якщо 3 роки тому Москва платила близько 200 тис доларів за один такий безпілотник, то зараз його вартість впала до 70 тис доларів.

Це сталося завдяки масштабному виробництву дронів на заводі безпілотників "Алабуга" в Татарстані.

Окрім того, відомо, що ціна одного безпілотника Shahed-136 коливається на рівні від 20 000 до 50 000 доларів.

Не можна також ігнорувати той факт, що відсоток влучень дронів у цілі також суттєво збільшився.

З заявою з цього приводу виступили експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За їхніми словами, для ворога не надто важливо, чи вразив окремий "Шахед" свою ціль.

Важливим є те, наскільки сильно ця зброя терору впливає на мирне населення і яке навантаження вона створює для систем протиповітряної оборони, — наголосили у CSIS.

