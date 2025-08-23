Зеленський готовий обговорити питання територій за однієї умови

Глава держави Володимир Зеленський не проти обговорити питання українських територій, однак це станеться винятково під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. З такою заявою виступив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Головні тези:
- Президент України завжди буде зважати на Конституцію та думку народу.
- Кислиця додав, що мирний процес рухається вперед, однак повільно.
Зеленський хоче зустрітися з Путіним
За словами Кислиці, коли йдеться про територіальні проблеми, то тут президент Зеленський чітко дав зрозуміти, який у нього підхід.
Дипломат також звернув увагу на те, що лідер країни у питанні територій "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою".
Володимир Зеленський не може ігнорувати той факт, що народ "категорично проти обміну нашої території на мир".
Що стосується продовження мирних переговорів, то, на переконання Кислиці, цей процес наразі лише набирає обертів.
За його словами, проблема полягає в тому, що все відбувається не так швидко, як хотілося б.
