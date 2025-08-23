Зеленський готовий обговорити питання територій за однієї умови
Зеленський готовий обговорити питання територій за однієї умови

Зеленський
Джерело:  NBC News

Глава держави Володимир Зеленський не проти обговорити питання українських територій, однак це станеться винятково під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. З такою заявою виступив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Головні тези:

  • Президент України завжди буде зважати на Конституцію та думку народу.
  • Кислиця додав, що мирний процес рухається вперед, однак повільно.

Зеленський хоче зустрітися з Путіним

За словами Кислиці, коли йдеться про територіальні проблеми, то тут президент Зеленський чітко дав зрозуміти, який у нього підхід.

Він (Зеленський — ред.) готовий сісти з президентом Путіним і обговорити їх, і початок розмов щодо територіального питання — це лінія зіткнення, яка там зараз проходить.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

Перший заступник глави МЗС України

Дипломат також звернув увагу на те, що лідер країни у питанні територій "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою".

Володимир Зеленський не може ігнорувати той факт, що народ "категорично проти обміну нашої території на мир".

Що стосується продовження мирних переговорів, то, на переконання Кислиці, цей процес наразі лише набирає обертів.

За його словами, проблема полягає в тому, що все відбувається не так швидко, як хотілося б.

Але я вважаю, що цей понеділок і зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців. І я вважаю, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп відіграв вирішальну роль, — підсумував Кислиця.

