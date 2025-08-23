Зеленський готовий обговорити питання територій за однієї умови

Глава держави Володимир Зеленський не проти обговорити питання українських територій, однак це станеться винятково під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. З такою заявою виступив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Зеленський хоче зустрітися з Путіним

За словами Кислиці, коли йдеться про територіальні проблеми, то тут президент Зеленський чітко дав зрозуміти, який у нього підхід.

Він (Зеленський — ред.) готовий сісти з президентом Путіним і обговорити їх, і початок розмов щодо територіального питання — це лінія зіткнення, яка там зараз проходить. Сергій Кислиця Перший заступник глави МЗС України

Дипломат також звернув увагу на те, що лідер країни у питанні територій "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою".

Володимир Зеленський не може ігнорувати той факт, що народ "категорично проти обміну нашої території на мир".

Що стосується продовження мирних переговорів, то, на переконання Кислиці, цей процес наразі лише набирає обертів.

За його словами, проблема полягає в тому, що все відбувається не так швидко, як хотілося б.