Лідер Канади назвав головну гарантію безпеки для України

Як вважає премʼєр-міністр Канади Марк Карні, найліпшою гарантією безпеки для України є сильна українська армія, яку важливо потужно підтримувати.

Карні озвучив свою позицію

На переконання лідерів Канади, будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії.

Йдеться про озброєння, навчання, витривалість, — наголосив Марк Карні. Поширити

Він також нагадав про те, що безпека України має бути дійсно всеосяжною: на суші, у морі й у повітрі.

Члени Коаліції охочих матимуть можливість підтримати усі ці елементи. Побачимо, яку роль Канада відіграватиме у рамках цієї чисельної групи. Марк Карні Премʼєр-міністр Канади

За його словами, його країна активно бере участь в обговоренні майбутніх безпекових гарантій Україні.

Обовʼязковою є участь США, але Канада теж потенційно матиме важливу роль, додав Марк Карні. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно глава держави Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки Україні мають бути такими, як 5-та стаття НАТО, а також серед іншого передбачати фінансування української армії.