Лідер Канади назвав головну гарантію безпеки для України

Як вважає премʼєр-міністр Канади Марк Карні, найліпшою гарантією безпеки для України є сильна українська армія, яку важливо потужно підтримувати.
Головні тези:
- Українці ніколи не будуть відчувати себе в безпеці без сильної армії.
- Володимир Зеленський висунув свою вимогу щодо гарантій безпеки.
Карні озвучив свою позицію
На переконання лідерів Канади, будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії.
Він також нагадав про те, що безпека України має бути дійсно всеосяжною: на суші, у морі й у повітрі.
За його словами, його країна активно бере участь в обговоренні майбутніх безпекових гарантій Україні.
Що важливо розуміти, нещодавно глава держави Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки Україні мають бути такими, як 5-та стаття НАТО, а також серед іншого передбачати фінансування української армії.
