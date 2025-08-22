Гарантії безпеки для України. Румунія оголосила своє рішення
Категорія
Політика
Дата публікації

Гарантії безпеки для України. Румунія оголосила своє рішення

Румунія
Read in English
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан офіційно підтвердив, що надання військових баз союзникам по НАТО може стати внеском його країни в зусилля, націлені на повернення справедливого миру в Україну.

Головні тези:

  • Румунія не буде вводити свої війська в Україну.
  • Однак країни НАТО можуть розраховувати на її військові бази у межах надання Києву гарантій безпеки.

До яких кроків готова Румунія

Журналісти попросили прем'єра Румунії оголосити реакцію уряду на те, що ЄС закликає США надіслати до Румунії винищувачі F-35 у межах гарантій безпеки для України.

За словами Боложана, протягом усього часу з моменту, коли було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, його країна була непохитною "принаймні у двох питаннях".

Насамперед йдеться про те, що Румунія не збирається вводити свої війська в Україну.

Що стосується другого моменту, то країна, з огляду на членство в НАТО, готова надати свої військові бази.

Вони в будь-якому разі експлуатуються спільно румунськими та натовськими силами, переважно повітряними силами, повинні бути доступними для використання військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками.

Іліє Боложан закликав не забувати, що навіть зараз з їхніх аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС має "план Б" у разі провалу переговорів Зеленського та Путіна
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я дуже злий". Трамп розлютився на Україну після скарг Орбана
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО Марк Рютте неочікувано прибув до України
Володимир Зеленський
Зеленський та Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?