Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан офіційно підтвердив, що надання військових баз союзникам по НАТО може стати внеском його країни в зусилля, націлені на повернення справедливого миру в Україну.

До яких кроків готова Румунія

Журналісти попросили прем'єра Румунії оголосити реакцію уряду на те, що ЄС закликає США надіслати до Румунії винищувачі F-35 у межах гарантій безпеки для України.

За словами Боложана, протягом усього часу з моменту, коли було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, його країна була непохитною "принаймні у двох питаннях".

Насамперед йдеться про те, що Румунія не збирається вводити свої війська в Україну.

Що стосується другого моменту, то країна, з огляду на членство в НАТО, готова надати свої військові бази.

Вони в будь-якому разі експлуатуються спільно румунськими та натовськими силами, переважно повітряними силами, повинні бути доступними для використання військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками. Поширити

Іліє Боложан закликав не забувати, що навіть зараз з їхніх аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання.