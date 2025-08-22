Гарантії безпеки для України. Румунія оголосила своє рішення

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан офіційно підтвердив, що надання військових баз союзникам по НАТО може стати внеском його країни в зусилля, націлені на повернення справедливого миру в Україну.
Головні тези:
- Румунія не буде вводити свої війська в Україну.
- Однак країни НАТО можуть розраховувати на її військові бази у межах надання Києву гарантій безпеки.
До яких кроків готова Румунія
Журналісти попросили прем'єра Румунії оголосити реакцію уряду на те, що ЄС закликає США надіслати до Румунії винищувачі F-35 у межах гарантій безпеки для України.
За словами Боложана, протягом усього часу з моменту, коли було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, його країна була непохитною "принаймні у двох питаннях".
Насамперед йдеться про те, що Румунія не збирається вводити свої війська в Україну.
Що стосується другого моменту, то країна, з огляду на членство в НАТО, готова надати свої військові бази.
Іліє Боложан закликав не забувати, що навіть зараз з їхніх аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання.
