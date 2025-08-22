Гарантии безопасности для Украины. Румыния объявила свое решение

Премьер-министр Румынии Илие Боложан официально подтвердил, что предоставление военных баз союзникам по НАТО может стать вкладом его страны в усилия, направленные на возвращение справедливого мира в Украину.

К каким шагам готова Румыния

Журналисты попросили премьера Румынии объявить реакцию правительства на то, что ЕС призывает США направить в Румынию истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.

По словам Боложана, в течение всего времени с момента, когда был поднят вопрос о поддержке гарантий безопасности для установления длительного мира в Украине, его страна была непоколебима "по крайней мере в двух вопросах".

Прежде всего, речь идет о том, что Румыния не собирается вводить свои войска в Украину.

Что касается второго момента, то страна, учитывая членство в НАТО, готова предоставить свои военные базы.

Они в любом случае эксплуатируются совместно румынскими и натовскими силами, преимущественно воздушными силами, должны быть доступны для использования войсками НАТО, войсками Соединенных Штатов Америки и другими союзниками. Поделиться

Илие Боложан призвал не забывать, что даже сейчас из их аэропортов осуществляется воздушное патрулирование, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, проводятся совместные военные учения.