Гарантии безопасности для Украины. Румыния объявила свое решение

Премьер-министр Румынии Илие Боложан официально подтвердил, что предоставление военных баз союзникам по НАТО может стать вкладом его страны в усилия, направленные на возвращение справедливого мира в Украину.
Главные тезисы
- Румыния не будет вводить свои войска в Украину.
- Однако страны НАТО могут рассчитывать на ее военные базы в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности.
К каким шагам готова Румыния
Журналисты попросили премьера Румынии объявить реакцию правительства на то, что ЕС призывает США направить в Румынию истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.
По словам Боложана, в течение всего времени с момента, когда был поднят вопрос о поддержке гарантий безопасности для установления длительного мира в Украине, его страна была непоколебима "по крайней мере в двух вопросах".
Прежде всего, речь идет о том, что Румыния не собирается вводить свои войска в Украину.
Что касается второго момента, то страна, учитывая членство в НАТО, готова предоставить свои военные базы.
Илие Боложан призвал не забывать, что даже сейчас из их аэропортов осуществляется воздушное патрулирование, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, проводятся совместные военные учения.
