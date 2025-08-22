Гарантии безопасности для Украины. Румыния объявила свое решение
Категория
Политика
Дата публикации

Гарантии безопасности для Украины. Румыния объявила свое решение

К каким шагам готова Румыния
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Румынии Илие Боложан официально подтвердил, что предоставление военных баз союзникам по НАТО может стать вкладом его страны в усилия, направленные на возвращение справедливого мира в Украину.

Главные тезисы

  • Румыния не будет вводить свои войска в Украину.
  • Однако страны НАТО могут рассчитывать на ее военные базы в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности.

К каким шагам готова Румыния

Журналисты попросили премьера Румынии объявить реакцию правительства на то, что ЕС призывает США направить в Румынию истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.

По словам Боложана, в течение всего времени с момента, когда был поднят вопрос о поддержке гарантий безопасности для установления длительного мира в Украине, его страна была непоколебима "по крайней мере в двух вопросах".

Прежде всего, речь идет о том, что Румыния не собирается вводить свои войска в Украину.

Что касается второго момента, то страна, учитывая членство в НАТО, готова предоставить свои военные базы.

Они в любом случае эксплуатируются совместно румынскими и натовскими силами, преимущественно воздушными силами, должны быть доступны для использования войсками НАТО, войсками Соединенных Штатов Америки и другими союзниками.

Илие Боложан призвал не забывать, что даже сейчас из их аэропортов осуществляется воздушное патрулирование, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, проводятся совместные военные учения.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
У ЕС есть "план Б" в случае провала переговоров Зеленского и Путина
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я очень злой". Трамп разозлился на Украину после жалоб Орбана
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно прибыл в Украину
Владимир Зеленский
Что известно о визите Рютте в Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?