Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно прибыл в Украину

22 августа глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Украину с официальным визитом прибыл генеральный секретарь Марк Рютте. В настоящее время он находится в Киеве.
Главные тезисы
- Рютте планирует обсудить общие шаги по завершению войны.
- Также речь будет идти о программе PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие за деньги партнеров.
Что известно о визите Рютте в Украину
По словам главы государства, в центре их внимания дипломатия, гарантии безопасности и оружие для украинских защитников.
Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что уже заработала программа PURL.
Что важно понимать, именно она позволяет покупать американское оружие за средства партнеров.
По состоянию на сегодня выделено уже 1,5 млрд дол. от европейских союзников Киева.
