Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно прибыл в Украину
Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно прибыл в Украину

Владимир Зеленский
Что известно о визите Рютте в Украину
Читати українською

22 августа глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Украину с официальным визитом прибыл генеральный секретарь Марк Рютте. В настоящее время он находится в Киеве.

Главные тезисы

  • Рютте планирует обсудить общие шаги по завершению войны.
  • Также речь будет идти о программе PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие за деньги партнеров.

Что известно о визите Рютте в Украину

Сегодня в Украине Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и во время нашей встречи мы говорили прежде всего о том, какие наши следующие общие шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины

По словам главы государства, в центре их внимания дипломатия, гарантии безопасности и оружие для украинских защитников.

Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что уже заработала программа PURL.

Что важно понимать, именно она позволяет покупать американское оружие за средства партнеров.

По состоянию на сегодня выделено уже 1,5 млрд дол. от европейских союзников Киева.

Это весомо. Спасибо каждому партнеру. Работаем, чтобы было больше. Очень дорожим поддержкой Генерального секретаря НАТО. Спасибо за готовность помогать, — подчеркнул глава государства.

