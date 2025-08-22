Генсек НАТО Марк Рютте неочікувано прибув до України

22 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що до України з офіційним візитом прибув генеральний секретар Марк Рютте. Наразі він перебуває в Києві.
Головні тези:
- Рютте планує обговорити спільні кроки для завершення війни.
- Також буде йтися про програму PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю за кошти партнерів.
Що відомо про візит Рютте до України
За словами глави держави, у центрі їхньої уваги сьогодні будуть дипломатія, гарантії безпеки та зброя для українських оборонців.
Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що вже запрацювала програма PURL.
Що важливо розуміти, саме вона дає можливість купувати американську зброю за кошти партнерів.
Станом на сьогодні виділено вже 1,5 млрд дол. від європейських союзників Києва.
