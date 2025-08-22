Генсек НАТО Марк Рютте неочікувано прибув до України

22 серпня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що до України з офіційним візитом прибув генеральний секретар Марк Рютте. Наразі він перебуває в Києві.

Що відомо про візит Рютте до України

Сьогодні в Україні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, у центрі їхньої уваги сьогодні будуть дипломатія, гарантії безпеки та зброя для українських оборонців.

Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що вже запрацювала програма PURL.

Що важливо розуміти, саме вона дає можливість купувати американську зброю за кошти партнерів.

Станом на сьогодні виділено вже 1,5 млрд дол. від європейських союзників Києва.