Лидер Канады назвал главную гарантию безопасности для Украины
Лидер Канады назвал главную гарантию безопасности для Украины

Карни
Читати українською
Источник:  Укринформ

Как считает премьер-министр Канады Марк Карни, лучшая гарантия безопасности для Украины — сильная украинская армия, которую важно мощно поддерживать.

Главные тезисы

  • Украинцы никогда не будут чувствовать себя в безопасности без сильной армии.
  • Владимир Зеленский выдвинул свое требование касательно гарантий безопасности.

Карни озвучил свою позицию

По убеждению лидеров Канады, любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии.

Речь идет о вооружении, обучении, выносливости, — подчеркнул Марк Карни.

Он также напомнил, что безопасность Украины должна быть действительно всеобъемлющей: на суше, в море и в воздухе.

У членов Коалиции желающих будет возможность поддержать все эти элементы. Увидим, какую роль Канада будет играть в рамках этой группы.

Марк Корни

Марк Корни

Премьер-министр Канады

По его словам, страна активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украины.

Обязательным является участие США, но Канада тоже потенциально будет играть важную роль, — добавил Марк Карни.

Что важно понимать, недавно глава государства Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украине должны быть такими, как 5 статья НАТО, а также среди прочего предусматривать финансирование украинской армии.

