Лидер Канады назвал главную гарантию безопасности для Украины

Как считает премьер-министр Канады Марк Карни, лучшая гарантия безопасности для Украины — сильная украинская армия, которую важно мощно поддерживать.
Главные тезисы
- Украинцы никогда не будут чувствовать себя в безопасности без сильной армии.
- Владимир Зеленский выдвинул свое требование касательно гарантий безопасности.
Карни озвучил свою позицию
По убеждению лидеров Канады, любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии.
Он также напомнил, что безопасность Украины должна быть действительно всеобъемлющей: на суше, в море и в воздухе.
По его словам, страна активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украины.
Что важно понимать, недавно глава государства Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украине должны быть такими, как 5 статья НАТО, а также среди прочего предусматривать финансирование украинской армии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-