Зеленский готов обсудить вопросы территорий при одном условии
Зеленский готов обсудить вопросы территорий при одном условии

Зеленский
Источник:  NBC News

Глава государства Владимир Зеленский не против обсудить вопросы украинских территорий, однако это произойдет исключительно во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

  • Президент Украины всегда будет учитывать мнение народа.
  • Кислица добавил, что мирный процесс двигается вперед, но медленно.

Зеленский хочет встретиться с Путиным

По словам Кислицы, когда речь идет о территориальных проблемах, то президент Зеленский четко дал понять, какой у него подход.

Он (Зеленский — ред.) готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия столкновения, которая там сейчас проходит.

Сергей Кислица

Первый заместитель главы МИД Украины

Дипломат также обратил внимание на то, что лидер страны в вопросе территорий "руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением".

Владимир Зеленский не может игнорировать тот факт, что народ "категорически против обмена нашей территории на мир".

Что касается продолжения мирных переговоров, то, по убеждению Кислицы, этот процесс сейчас только набирает обороты.

По его словам, проблема заключается в том, что все происходит не так быстро, как хотелось бы.

Но я считаю, что этот понедельник и встреча в Белом доме были очень важными событиями последних месяцев. И я считаю, что это было важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль, — подытожил Кислица.

