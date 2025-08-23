Более 6000 "Шахедов" ежемесячно. СМИ предупреждают о новых планах Путина

Редакция CNN со ссылкой на данные украинской разведки сообщает, что страна-агрессорка Россия настроена расширить производство "Шахедов" до более 6 тысяч единиц ежемесячно. Это свидетельствует о планах диктатора Владимира Путина существенно усилить террор против Украины.

Россия будет производить еще больше "Шахедов"?

Журналисты обращают внимание на то, что производство ударных дронов на территории России обходится стране-агрессорке гораздо дешевле, чем тогда, когда она покупала их у Ирана.

Если 3 года назад Москва платила около 200 тыс. долларов за один такой беспилотник, то сейчас его стоимость упала до 70 тыс. долларов.

Это произошло благодаря масштабному производству дронов на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.

Кроме того, известно, что цена одного беспилотника Shahed-136 колеблется от 20 000 до 50 000 долларов.

Нельзя также игнорировать тот факт, что процент попаданий дронов в цели также существенно увеличился.

С заявлением на этот счет выступили эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По их словам, для врага не слишком важно, поразил ли отдельный "Шахед" свою цель.