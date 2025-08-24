Издание The Telegraph обращает внимание мира на то, как мастерски и молниеносно 1-й корпус НГУ "Азов" смог сорвать и заблокировать новое наступление российских захватчиков в Донецкой области.

"Азов" поражает мир своими успехами на фронте

Иностранные журналисты напоминают о том, что 11 августа 2025 года армия РФ колоссальными усилиями смогла прорвать оборону ВСУ в Донецкой области.

Враг продвинулся на не менее шести миль вглубь территории.

Что важно понимать, это стало одним из самых глубоких вторжений за последние месяцы, что спровоцировало беспокойство о возможном наступлении на стратегические города Константиновку и Покровск.

Однако "Азовцы" сделали все возможное, чтобы этого не произошло.

Как уже упоминалось ранее, 12 августа воины "Азова" начали контратаку, которую Генштаб назвал "активными мерами".

Украинским силам понадобилось всего несколько дней после наступления армии РФ и россияне оказались в окружении корпуса "Азов" — одного из элитных подразделений Украины.

Это вторжение, одно из самых глубоких со времен перехода к изнурительной войне, быстро превратилось в дорогостоящий и смертельный провал, — отмечает издание The Telegraph. Поделиться

В течение всего 2 дней "Азовцы" успешно освободили оккупированные россиянами села.