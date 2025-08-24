Видання The Telegraph звертає увагу світу на те, як майстерно та блискавично 1-й корпус НГУ "Азов" зміг зірвати та заблокувати новий наступ російських загарбників у Донецькій області.

“Азов” вражає світ своїми успіхами на фронті

Іноземні журналісти нагадують те, що 11 серпня 2025 року армія РФ колосальними зусиллями змогла прорвати оборону ЗСУ на Донеччині.

Ворог просунувся щонайменше на шість миль углиб території.

Що важливо розуміти, це стало одним із найглибших вторгнень за останні місяці, спровокувавши занепокоєння щодо можливого наступу на стратегічні міста Костянтинівку та Покровськ.

Однак “Азовці” зробили все можливе, щоб цього не сталося.

Як уже згадувалося раніше, 12 серпня воїни "Азову" розпочали контратаку, яку Генштаб назвав "активними заходами".

Українським силам знадобилося лише кілька днів після наступу армії РФ і росіяни опинилися в оточенні корпусу "Азов" — одного з елітних підрозділів України.

Це вторгнення, одне з найглибших з часів переходу до виснажливої ​​війни, швидко перетворилося на дороговартісний та смертельний провал, — наголошує видання The Telegraph. Поширити

Протягом лише 2 днів “Азовці” успішно звільнили окуповані росіянами села.