"Азов" влаштував армії РФ "смертельний провал" під час нового наступу
"Азов" влаштував армії РФ "смертельний провал" під час нового наступу

“Азов” вражає світ своїми успіхами на фронті
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph звертає увагу світу на те, як майстерно та блискавично 1-й корпус НГУ "Азов" зміг зірвати та заблокувати новий наступ російських загарбників у Донецькій області. 

Головні тези:

  • Військовики "Азову" виявилися вельми успішними у звільненні окупованих територій.
  • Саме корпус НГУ зміг зірвати реалізацію нового небезпечного плану Кремля.

“Азов” вражає світ своїми успіхами на фронті

Іноземні журналісти нагадують те, що 11 серпня 2025 року армія РФ колосальними зусиллями змогла прорвати оборону ЗСУ на Донеччині.

Ворог просунувся щонайменше на шість миль углиб території.

Що важливо розуміти, це стало одним із найглибших вторгнень за останні місяці, спровокувавши занепокоєння щодо можливого наступу на стратегічні міста Костянтинівку та Покровськ.

Однак “Азовці” зробили все можливе, щоб цього не сталося.

Як уже згадувалося раніше, 12 серпня воїни "Азову" розпочали контратаку, яку Генштаб назвав "активними заходами".

Українським силам знадобилося лише кілька днів після наступу армії РФ і росіяни опинилися в оточенні корпусу "Азов" — одного з елітних підрозділів України.

Це вторгнення, одне з найглибших з часів переходу до виснажливої ​​війни, швидко перетворилося на дороговартісний та смертельний провал, — наголошує видання The Telegraph.

Протягом лише 2 днів “Азовці” успішно звільнили окуповані росіянами села.

Вкрай небезпечним для України був план Кремля встановити контроль над трасою Добропілля–Краматорськ, однак саме “Азов” не дозволив цьому статися.

