Пентагон блокує далекобійні удари України по РФ — це триває місяцями
Категорія
Політика
Дата публікації

Пентагон заважає Україні оборонятися
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

Як вдалося дізнатися виданню Wall Street Journal (WSJ), команда глави Міноборони США Піта Гегсета уже кілька місяців поспіль блокує використанні Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Процедура блокування ударів по цілях вглибині Росії розроблена заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі.
  • Дозволити такі удари може лише особисто глава Пентагону Піт Гегсет.

Згідно з даними інсайдерів, після повернення Дональда Трампа у Білий дім Міноборони США запровадило неоголошену процедуру схвалення на високому рівні.

Саме вона блокує можливість України запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях углиб Росії.

Що важливо розуміти, це відбувається з кінця весни — тобто останні 3 місяці.

Анонімні джерела також розповідають, щонайменше один раз Україна спробувала застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

Дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони США Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США, — йдеться в статті.

За словами інсайдерів, розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

Журналісти звертають увагу на те, що Дональд Трамп лише кілька днів тому бідкався, що Україна не зможе виграти війну, обмежуючись оборонними діями,

Однак це були виняткові гучні слова, які не призвели до жодних важливих рішень на користь України.

