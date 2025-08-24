У Ленінградській області палає порт після потужної атаки України
Категорія
Події
Дата публікації

У Ленінградській області палає порт після потужної атаки України

Нова “бавовна” накрила Ленінградську область
Read in English
Джерело:  online.ua

Нова атака українських безпілотників призвела до того, що в Ленінградській області РФ загорівся термінал компанії "Новатек". Що важливо розуміти, вона займається видобутком природного газу.

Головні тези:

  • Місцева влада бреше, що пожежа почалася через падіння уламків безпілотників.
  • Українські безпілотники також атакували промислові підприємства в Сизрані.

Нова “бавовна” накрила Ленінградську область

Згідно з даними російських ЗМІ, йдеться про атаку на термінал компанії "Новатек", який знаходиться в порту Усть-Луга.

Що цікаво, офіційною причиною пожежі наразі вказують "падіння уламків безпілотників". Їх збили над регіоном вранці 24 серпня.

Місцева влада стверджує, що постраждалих немає.

Окрім того, наголошується, що ємності з паливом вогнем не зачеплені.

Також вночі український дрон нібито збили поруч з Курською атомною електростанцією, був пошкоджений трансформатор.

У Сизрані Самарської області, як пишуть місцеві влади, українські безпілотники "атакували промислове підприємство". За даними телеграм-каналу Astra, йдеться про удар по Сизранському нафтопереробному заводу.

Фото: meduzalive/131220

Не можна також ігнорувати той факт, що кілька аеропортів РФ переривали роботу.

Згідно з останніми даними, у петербурзькому Пулково затримано понад 60 рейсів.

Ба більш, вказано, що аеропорт майже добу працює з обмеженнями.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Волгоградській області РФ — вибухи лунали на двох залізничних станціях
залізниця
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії. Горить та вибухає Сизранський НПЗ — відео
Україна атакувала Сизранський НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Воронезькій та Ростовській областях РФ лунала гучна "бавовна" — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?