У Ленінградській області палає порт після потужної атаки України

Нова атака українських безпілотників призвела до того, що в Ленінградській області РФ загорівся термінал компанії "Новатек". Що важливо розуміти, вона займається видобутком природного газу.
Головні тези:
- Місцева влада бреше, що пожежа почалася через падіння уламків безпілотників.
- Українські безпілотники також атакували промислові підприємства в Сизрані.
Нова “бавовна” накрила Ленінградську область
Згідно з даними російських ЗМІ, йдеться про атаку на термінал компанії "Новатек", який знаходиться в порту Усть-Луга.
Що цікаво, офіційною причиною пожежі наразі вказують "падіння уламків безпілотників". Їх збили над регіоном вранці 24 серпня.
Місцева влада стверджує, що постраждалих немає.
Окрім того, наголошується, що ємності з паливом вогнем не зачеплені.
Також вночі український дрон нібито збили поруч з Курською атомною електростанцією, був пошкоджений трансформатор.
Не можна також ігнорувати той факт, що кілька аеропортів РФ переривали роботу.
Згідно з останніми даними, у петербурзькому Пулково затримано понад 60 рейсів.
Ба більш, вказано, що аеропорт майже добу працює з обмеженнями.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-