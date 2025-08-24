У Ленінградській області палає порт після потужної атаки України

Нова атака українських безпілотників призвела до того, що в Ленінградській області РФ загорівся термінал компанії "Новатек". Що важливо розуміти, вона займається видобутком природного газу.

Нова “бавовна” накрила Ленінградську область

Згідно з даними російських ЗМІ, йдеться про атаку на термінал компанії "Новатек", який знаходиться в порту Усть-Луга.

Що цікаво, офіційною причиною пожежі наразі вказують "падіння уламків безпілотників". Їх збили над регіоном вранці 24 серпня.

Місцева влада стверджує, що постраждалих немає.

Окрім того, наголошується, що ємності з паливом вогнем не зачеплені.

Також вночі український дрон нібито збили поруч з Курською атомною електростанцією, був пошкоджений трансформатор.

У Сизрані Самарської області, як пишуть місцеві влади, українські безпілотники "атакували промислове підприємство". За даними телеграм-каналу Astra, йдеться про удар по Сизранському нафтопереробному заводу.

Фото: meduzalive/131220

Не можна також ігнорувати той факт, що кілька аеропортів РФ переривали роботу.

Згідно з останніми даними, у петербурзькому Пулково затримано понад 60 рейсів.

Ба більш, вказано, що аеропорт майже добу працює з обмеженнями.