В Ленинградской области горит порт после мощной атаки Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Новая атака украинских беспилотников привела к тому, что в Ленинградской области загорелся терминал компании "Новатек". Что важно понимать, она занимается добычей природного газа.

Главные тезисы

  • Местные власти лгут, что пожар начался из-за падения обломков беспилотников.
  • Украинские беспилотники также атаковали промышленные предприятия в Сызрани.

Согласно данным российских СМИ, речь идет об атаке на терминал компании "Новатек", который находится в порту Усть-Луга.

Что интересно, официальной причиной пожара указывают "падение обломков беспилотников". Их сбили над регионом утром 24 августа.

Местные власти утверждают, что пострадавших нет.

Кроме того, указано, что емкости с топливом огнем не задеты.

Также ночью украинский дрон якобы был сбит рядом с Курской атомной электростанцией, был поврежден трансформатор.

В Сызрани Самарской области, как пишут местные власти, украинские беспилотники "атаковали промышленное предприятие". По данным телеграмм-канала Astra, речь идет об ударе по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

Фото: meduzalive/131220

Нельзя также игнорировать тот факт, что несколько аэропортов РФ прерывали работу.

Согласно последним данным, в петербургском Пулково задержаны более 60 рейсов.

Более того, указано, что аэропорт почти сутки работает с ограничениями.

