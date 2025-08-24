В Ленинградской области горит порт после мощной атаки Украины

Новая атака украинских беспилотников привела к тому, что в Ленинградской области загорелся терминал компании "Новатек". Что важно понимать, она занимается добычей природного газа.

Новая "бавовна" накрыла Ленинградскую область

Согласно данным российских СМИ, речь идет об атаке на терминал компании "Новатек", который находится в порту Усть-Луга.

Что интересно, официальной причиной пожара указывают "падение обломков беспилотников". Их сбили над регионом утром 24 августа.

Местные власти утверждают, что пострадавших нет.

Кроме того, указано, что емкости с топливом огнем не задеты.

Также ночью украинский дрон якобы был сбит рядом с Курской атомной электростанцией, был поврежден трансформатор.

В Сызрани Самарской области, как пишут местные власти, украинские беспилотники "атаковали промышленное предприятие". По данным телеграмм-канала Astra, речь идет об ударе по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. Поделиться

Фото: meduzalive/131220

Нельзя также игнорировать тот факт, что несколько аэропортов РФ прерывали работу.

Согласно последним данным, в петербургском Пулково задержаны более 60 рейсов.

Более того, указано, что аэропорт почти сутки работает с ограничениями.