Новая атака украинских беспилотников привела к тому, что в Ленинградской области загорелся терминал компании "Новатек". Что важно понимать, она занимается добычей природного газа.
Главные тезисы
- Местные власти лгут, что пожар начался из-за падения обломков беспилотников.
- Украинские беспилотники также атаковали промышленные предприятия в Сызрани.
Новая "бавовна" накрыла Ленинградскую область
Согласно данным российских СМИ, речь идет об атаке на терминал компании "Новатек", который находится в порту Усть-Луга.
Что интересно, официальной причиной пожара указывают "падение обломков беспилотников". Их сбили над регионом утром 24 августа.
Местные власти утверждают, что пострадавших нет.
Кроме того, указано, что емкости с топливом огнем не задеты.
Также ночью украинский дрон якобы был сбит рядом с Курской атомной электростанцией, был поврежден трансформатор.
Нельзя также игнорировать тот факт, что несколько аэропортов РФ прерывали работу.
Согласно последним данным, в петербургском Пулково задержаны более 60 рейсов.
Более того, указано, что аэропорт почти сутки работает с ограничениями.
