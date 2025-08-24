Пентагон блокирует дальнобойные удары Украины по РФ — это длится месяцами
Пентагон блокирует дальнобойные удары Украины по РФ — это длится месяцами

Пентагон мешает Украине обороняться
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Как удалось узнать изданию Wall Street Journal (WSJ), команда главы Минобороны США Пита Хегсета уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Процедура блокировки ударов по целям в глубине России разработана заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.
  • Разрешить такие удары может только лично глава Пентагона Пит Хегсет.

Пентагон мешает Украине обороняться

Согласно данным инсайдеров, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Минобороны США ввело необъявленную процедуру одобрения на высоком уровне.

Именно она блокирует возможность Украины запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) в целях вглубь России.

Что важно понимать, это происходит с конца весны — то есть последние 3 месяца.

Анонимные источники также рассказывают, по меньшей мере, однажды Украина попыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ.

Разрешать такие удары может только лично министр обороны США Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США, — сказано в статье.

По словам инсайдеров, разработал эту процедуру замминистра обороны Элбридж Колби.

Журналисты обращают внимание на то, что Дональд Трамп лишь несколько дней назад жаловался, что Украина не сможет выиграть войну, ограничиваясь оборонными действиями,

Однако это были исключительные громкие слова, которые не привели ни к каким важным решениям в пользу Украины.

