Как удалось узнать изданию Wall Street Journal (WSJ), команда главы Минобороны США Пита Хегсета уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории страны-агрессорки России.

Пентагон мешает Украине обороняться

Согласно данным инсайдеров, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Минобороны США ввело необъявленную процедуру одобрения на высоком уровне.

Именно она блокирует возможность Украины запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) в целях вглубь России.

Что важно понимать, это происходит с конца весны — то есть последние 3 месяца.

Анонимные источники также рассказывают, по меньшей мере, однажды Украина попыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ.

Разрешать такие удары может только лично министр обороны США Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США, — сказано в статье.

По словам инсайдеров, разработал эту процедуру замминистра обороны Элбридж Колби.

Журналисты обращают внимание на то, что Дональд Трамп лишь несколько дней назад жаловался, что Украина не сможет выиграть войну, ограничиваясь оборонными действиями,

Однако это были исключительные громкие слова, которые не привели ни к каким важным решениям в пользу Украины.