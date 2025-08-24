"Время пришло". Трамп опубликовал официальное обращение к Украине
Категория
Политика
Дата публикации

"Время пришло". Трамп опубликовал официальное обращение к Украине

Donald Trump
Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости
Читати українською

24 августа американский лидер Дональд Трамп обнародовал заявление по случаю Дня Независимости Украины. В ней он подчеркнул, что настроен сделать все возможное для завершения захватнической войны, которую более 11 лет ведет страна-агрессор Россия.

Главные тезисы

  • Президент США поздравил украинцев с Днем Независимости и высказал самые искренние пожелания храброму народу Украины.
  • Трамп еще раз повторил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Штатов на пути к миру.

Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

От имени американского народа я выражаю свои поздравления и искренние пожелания вам и мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома обращает внимание международного сообщества на то, что народ Украины имеет сильний дух, а его мужество вдохновляет людей в разных уголках мира.

В этот важный день Трамп призвал украинцев никогда не забывать, что Соединенные Штаты уважают борьбу, чествуют жертвы и верят в будущее Украины как независимого государства.

Он также добавил, что до сих пор не отказался от намерения завершить захватническую войну России против Украины:

Время пришло положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговоры о заключении соглашения, которое приведет к крепкому, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины. Боже, благослови Украину, — подчеркнул Дональд Трамп.

Фото: скриншот

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария обратилась к Путину с предложением после решения Трампа
Швейцария готова принять саммит Зеленского и Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Трамп принял долгожданное решение касательно Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп раскрыл свою мотивацию в завершении войны России против Украины
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?