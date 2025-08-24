"Время пришло". Трамп опубликовал официальное обращение к Украине

24 августа американский лидер Дональд Трамп обнародовал заявление по случаю Дня Независимости Украины. В ней он подчеркнул, что настроен сделать все возможное для завершения захватнической войны, которую более 11 лет ведет страна-агрессор Россия.
Главные тезисы
- Президент США поздравил украинцев с Днем Независимости и высказал самые искренние пожелания храброму народу Украины.
- Трамп еще раз повторил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Штатов на пути к миру.
Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости
Глава Белого дома обращает внимание международного сообщества на то, что народ Украины имеет сильний дух, а его мужество вдохновляет людей в разных уголках мира.
В этот важный день Трамп призвал украинцев никогда не забывать, что Соединенные Штаты уважают борьбу, чествуют жертвы и верят в будущее Украины как независимого государства.
Он также добавил, что до сих пор не отказался от намерения завершить захватническую войну России против Украины:
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-