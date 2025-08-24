"Время пришло". Трамп опубликовал официальное обращение к Украине

24 августа американский лидер Дональд Трамп обнародовал заявление по случаю Дня Независимости Украины. В ней он подчеркнул, что настроен сделать все возможное для завершения захватнической войны, которую более 11 лет ведет страна-агрессор Россия.

Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

От имени американского народа я выражаю свои поздравления и искренние пожелания вам и мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома обращает внимание международного сообщества на то, что народ Украины имеет сильний дух, а его мужество вдохновляет людей в разных уголках мира.

В этот важный день Трамп призвал украинцев никогда не забывать, что Соединенные Штаты уважают борьбу, чествуют жертвы и верят в будущее Украины как независимого государства.

Он также добавил, что до сих пор не отказался от намерения завершить захватническую войну России против Украины:

Время пришло положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговоры о заключении соглашения, которое приведет к крепкому, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины. Боже, благослови Украину, — подчеркнул Дональд Трамп.