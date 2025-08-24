"Час настав". Трамп опублікував офіційне звернення до України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Час настав". Трамп опублікував офіційне звернення до України

Donald Trump
Трамп

24 серпня американський лідер Дональд Трамп оприлюднив заяву з приводу Дня Незалежності України. У ній він наголосив, що налаштований зробити все можливе для завершення загарбницької війни, яку понад 11 років веде країна-агресорка Росія.

Головні тези:

  • Президент США привітав українців з Днем Незалежності та висловив найщиріші побажання хороброму народу України.
  • Трамп вкотре повторив, що українці можуть розраховувати на підтримку Штатів на шляху до миру.

Трамп привітав українців з Днем Незалежності

Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найщиріші побажання вам і мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому звертає увагу міжнародної спільноти на те, що народ України має незламний дух, а його мужність надихає людей в різних куточках світу.

У цей важливий день Трамп закликав українців ніколи не забувати, що Сполучені Штати поважають боротьбу, вшановують жертви і вірять у майбутнє України як незалежної держави.

Він також додав, що досі не відмовився від наміру завершити загарбницьку війну Росії проти України:

Час настав покласти край безглуздим вбивствам. Сполучені Штати підтримують переговори про укладення угоди, яка призведе до міцного, тривалого миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Боже, благослови Україну, — наголосив Дональд Трамп.

Фото: скриншот

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія звернулася до Путіна з пропозицією після рішення Трампа
Ігнаціо Кассіс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові". Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розкрив свою мотивацію у завершенні війни Росії проти України
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?