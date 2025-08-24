"Час настав". Трамп опублікував офіційне звернення до України

24 серпня американський лідер Дональд Трамп оприлюднив заяву з приводу Дня Незалежності України. У ній він наголосив, що налаштований зробити все можливе для завершення загарбницької війни, яку понад 11 років веде країна-агресорка Росія.

Трамп привітав українців з Днем Незалежності

Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найщиріші побажання вам і мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому звертає увагу міжнародної спільноти на те, що народ України має незламний дух, а його мужність надихає людей в різних куточках світу.

У цей важливий день Трамп закликав українців ніколи не забувати, що Сполучені Штати поважають боротьбу, вшановують жертви і вірять у майбутнє України як незалежної держави.

Він також додав, що досі не відмовився від наміру завершити загарбницьку війну Росії проти України:

Час настав покласти край безглуздим вбивствам. Сполучені Штати підтримують переговори про укладення угоди, яка призведе до міцного, тривалого миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Боже, благослови Україну, — наголосив Дональд Трамп. Поширити