"Час настав". Трамп опублікував офіційне звернення до України

24 серпня американський лідер Дональд Трамп оприлюднив заяву з приводу Дня Незалежності України. У ній він наголосив, що налаштований зробити все можливе для завершення загарбницької війни, яку понад 11 років веде країна-агресорка Росія.
Головні тези:
- Президент США привітав українців з Днем Незалежності та висловив найщиріші побажання хороброму народу України.
- Трамп вкотре повторив, що українці можуть розраховувати на підтримку Штатів на шляху до миру.
Трамп привітав українців з Днем Незалежності
Очільник Білого дому звертає увагу міжнародної спільноти на те, що народ України має незламний дух, а його мужність надихає людей в різних куточках світу.
У цей важливий день Трамп закликав українців ніколи не забувати, що Сполучені Штати поважають боротьбу, вшановують жертви і вірять у майбутнє України як незалежної держави.
Він також додав, що досі не відмовився від наміру завершити загарбницьку війну Росії проти України:
