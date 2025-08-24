США поставят Украине более 3 тысяч ракет большой дальности — СМИ

Как удалось узнать The Wall Street Journal, команда американского лидера Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Существует высокая вероятность, что их поставят примерно через шесть недель.

Украина получит еще больше американских ракет

Журналисты обращают внимание на то, что новый пакет военной помощи стоимостью 850 миллионов долларов, преимущественно финансируемый странами ЕС, был отложен до завершения переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Согласно данным инсайдеров, применение ERAM, радиус дальности которых составляет от 240 до 450 км, будет невозможно без согласия Минобороны США.

Пока команда Дональда Трампа публично не объявляла о планах новых поставок этих ракет.

Однако, как отмечают журналисты, другие виды вооружений, закупаемые европейскими правительствами в США, могут помочь Украине в пределах собственных границ.

В первую очередь речь идет о системах ПВО и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью 145 км.

Что важно понимать, ERAM — авиационная крылатая ракета большой дальности, используемая как воздушное оружие класса "воздух-поверхность" (air-launched standoff weapon).

Ее ключевая задача — поражение наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под разные цели.