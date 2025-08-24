США нададуть Україні понад 3 тисячі ракет великої дальності — ЗМІ

Як вдалося дізнатися The Wall Street Journal, команда американського лідера Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Існує висока ймовірність, що їх поставлять приблизно за шість тижнів.

Україна отримає ще більше американських ракет

Журналісти звертають увагу на те, що новий пакет військової допомоги вартістю 850 мільйонів доларів, який переважно фінансується країнами ЄС, був відкладений до завершення переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Згідно з даними інсайдерів, застосування ERAM, радіус дальності яких становить від 240 до 450 км, буде неможливим без згоди Міноборони США.

Поки команда Дональда Трампа публічно не оголошувала про плани щодо нових поставок цих ракет.

Однак, як зазначають журналісти, інші види озброєнь, які європейські уряди закупляють у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів.

Насамперед мовиться про системи ППО та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.

Що важливо розуміти, ERAM — авіаційна крилата ракета великої дальності, що використовується як повітряна зброя класу "повітря–поверхня" (air-launched standoff weapon).

Її ключове завдання — ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дає змогу адаптувати її під різні цілі.