Зеленський вітає народ України з Днем Незалежності — відео

Вранці 24 серпня глава держави Володимир Зеленський звернувся до всіх українців та привітав їх з головним державним святом — Днем Незалежності України.

Україна святкує День Незалежності

Президент записав своє нове звернення до народу у серці Києва — на майдані Незалежності.

За словами Зеленського, саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність та чому вона для українців така важлива.

І чому Майдан — значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ — символ незалежності, її хранитель. Це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей у часи, коли незалежність опиняється під загрозою. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави закликав ніколи не забувати, що Україна змогла вистояти супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю.

Це вдалося зробити, адже українці мають характер, кам’яну витримку, руки, які тримають щит і захищають своє.

Свою землю, свою культуру, свою тисячолітню історію, доказом якої є засновники Києва. І захищаємо своє майбутнє, за яке віддали життя наші герої. Імена, які ми не забудемо й не зрадимо. Імена, які захистили незалежність.

Сьогодні розпочався 1278 днів цієї війни — війни за незалежність. Україна стоїть міцно і буде стояти завжди.