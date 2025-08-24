Зеленський вітає народ України з Днем Незалежності — відео

Вранці 24 серпня глава держави Володимир Зеленський звернувся до всіх українців та привітав їх з головним державним святом — Днем Незалежності України.
Головні тези:
- Президент закликав ніколи не забувати про українську силу, культуру та історію в боротьбі за майбутнє.
- Зеленський наголосив: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє.
Україна святкує День Незалежності
Президент записав своє нове звернення до народу у серці Києва — на майдані Незалежності.
За словами Зеленського, саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність та чому вона для українців така важлива.
Глава держави закликав ніколи не забувати, що Україна змогла вистояти супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю.
Це вдалося зробити, адже українці мають характер, кам’яну витримку, руки, які тримають щит і захищають своє.
Сьогодні розпочався 1278 днів цієї війни — війни за незалежність. Україна стоїть міцно і буде стояти завжди.
