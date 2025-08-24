Зеленский поздравляет народ Украины с Днем Независимости — видео

Утром 24 августа глава государства Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам и поздравил их с главным государственным праздником – Днем Независимости Украины.
Главные тезисы
- Президент призвал никогда не забывать об украинской силе, культуре и истории в борьбе за будущее.
- Зеленский подчеркнул: Украина еще не победила, но уж точно не проиграет.
Украина отмечает День Независимости
Президент записал свое новое обращение к народу в сердце Киева — на площади Независимости.
По словам Зеленского, именно здесь лучше всего чувствуется, что такое независимость и почему она для украинцев так важна.
Глава государства призвал никогда не забывать, что Украина смогла выстоять против большой беды, которую Россия принесла на нашу землю.
Это удалось сделать, ведь у украинцев есть характер, каменная выдержка, руки, которые держат щит и защищают свое.
Сегодня начался 1278 дней этой войны — войны за независимость. Украина стоит крепко и будет стоять всегда.
