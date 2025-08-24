Зеленский поздравляет народ Украины с Днем Независимости — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поздравляет народ Украины с Днем Независимости — видео

Владимир Зеленский
Украина отмечает День Независимости
Read in English
Читати українською

Утром 24 августа глава государства Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам и поздравил их с главным государственным праздником – Днем Независимости Украины.

Главные тезисы

  • Президент призвал никогда не забывать об украинской силе, культуре и истории в борьбе за будущее.
  • Зеленский подчеркнул: Украина еще не победила, но уж точно не проиграет.

Украина отмечает День Независимости

Президент записал свое новое обращение к народу в сердце Киева — на площади Независимости.

По словам Зеленского, именно здесь лучше всего чувствуется, что такое независимость и почему она для украинцев так важна.

И почему Майдан — гораздо больше, чем главная площадь страны. Ибо это символ — символ независимости, ее хранитель. Это место, где всегда творится история, рождается энергия, сила наших людей в те времена, когда независимость оказывается под угрозой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства призвал никогда не забывать, что Украина смогла выстоять против большой беды, которую Россия принесла на нашу землю.

Это удалось сделать, ведь у украинцев есть характер, каменная выдержка, руки, которые держат щит и защищают свое.

Свою землю, свою культуру, свою тысячелетнюю историю, доказательством которой являются основатели Киева. И защищаем свое будущее, за которое отдали жизнь наши герои. Имена, которые мы не забудем и не предадим. Имена, защитившие независимость.

Сегодня начался 1278 дней этой войны — войны за независимость. Украина стоит крепко и будет стоять всегда.

С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости! Слава Украине!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

