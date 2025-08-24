Зеленский поздравляет народ Украины с Днем Независимости — видео

Утром 24 августа глава государства Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам и поздравил их с главным государственным праздником – Днем Независимости Украины.

Украина отмечает День Независимости

Президент записал свое новое обращение к народу в сердце Киева — на площади Независимости.

По словам Зеленского, именно здесь лучше всего чувствуется, что такое независимость и почему она для украинцев так важна.

И почему Майдан — гораздо больше, чем главная площадь страны. Ибо это символ — символ независимости, ее хранитель. Это место, где всегда творится история, рождается энергия, сила наших людей в те времена, когда независимость оказывается под угрозой. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства призвал никогда не забывать, что Украина смогла выстоять против большой беды, которую Россия принесла на нашу землю.

Это удалось сделать, ведь у украинцев есть характер, каменная выдержка, руки, которые держат щит и защищают свое.

Свою землю, свою культуру, свою тысячелетнюю историю, доказательством которой являются основатели Киева. И защищаем свое будущее, за которое отдали жизнь наши герои. Имена, которые мы не забудем и не предадим. Имена, защитившие независимость.

Сегодня начался 1278 дней этой войны — войны за независимость. Украина стоит крепко и будет стоять всегда.