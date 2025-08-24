РФ атакувала Україну балістикою та 72 дронами

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 23-24 серпня російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога , а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, сході та півдні країни.
- Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
Як відпрацювала ППО 23-24 серпня
Російські загарбники розпочали нову атаку близько 22:00 23 серпня.
Цього разу ракета та дрон летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що загалом відбулося влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
