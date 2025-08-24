РФ атакувала Україну балістикою та 72 дронами
Україна
РФ атакувала Україну балістикою та 72 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 23-24 серпня російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога , а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, сході та півдні країни.
  • Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Як відпрацювала ППО 23-24 серпня

Російські загарбники розпочали нову атаку близько 22:00 23 серпня.

Цього разу ракета та дрон летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що загалом відбулося влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Фото: facebook.com/kpszsu

Україна святкує День Незалежності

