РФ атаковала Украину баллистикой и 72 дронами

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 23-24 августа российские захватчики совершали новое воздушное нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М из района Тагангорога, а также 72 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Как отработала ПВО 23-24 августа

Российские захватчики приступили к новой атаке около 22:00 23 августа.

На этот раз ракета и дрон летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и юге страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в целом произошло попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.