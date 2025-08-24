Сі Цзіньпін і Лукашенко публічно зганьбилися у День Незалежності України

24 серпня Україна традиційно святкує головне державне свято — День Незалежності. Хоробрий народ, який понад 11 років бореться за свою свою свободу, вітають усі його союзники. Однак у цей святковий день вкотре вирішили зганьбитися головні соратники країни-агресорки Росії — білоруський диктатор Олександр Лукашенко та глава Китаю Сі Цзіньпін. Що важливо розуміти, саме вони допомагають РФ вбивати та тероризувати мирне населення України.
Головні тези:
- Лукашенко вперто ігнорує той факт, що посприяв наступу Росії на Київ.
- Сі Цзіньпін звернувся з “привітаннями” безпосередньо до Зеленського.
Сі та Лукашенко продовжують вдавати з себе “друзів” України
Самопроголошений президент Білорусі цинічно почав стверджувати, що жити поруч у мирі та злагоді — здавна було призначенням білоруського та українського народів.
Однак диктатор чомусь забув згадати, що саме з території Білорусі у 2022 році російська війська рушили захоплювати Київ.
Не менше білоруського диктатора 24 серпня зганьбився соратник Путіна — глава КНР Сі Цзіньпін.
Останній вирішив звернутися з привітаннями до українського лідера Володимира Зеленського:
Він також цинічно додав, що готовий співпрацювати з Україною, щоб спрямувати на двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і “принести більшу користь народам обох країн”.
