Си Цзиньпин и Лукашенко публично опозорились в День Независимости Украины

24 августа Украина традиционно отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Храбрый народ, которые более 11 лет борется за свою свободу, поздравляют все его союзники. Однако в этот праздничный день снова решили опозориться главные соратники страны-агрессорки России — беларуский диктатор Александр Лукашенко и глава Китая Си Цзиньпин. Что важно понимать, именно они помогают РФ убивать и терроризировать мирное население Украины.
Главные тезисы
- Лукашенко упорно игнорирует тот факт, что поспособствовал наступлению России на Киев.
- Си Цзиньпин обратился с “поздравлениями” непосредственно к Зеленскому.
Си и Лукашенко продолжают притворяться "друзьями" Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси цинично начал утверждать, что жить рядом в мире и согласии — издавна было миссией беларуского и украинского народов.
Однако диктатор почему-то забыл вспомнить, что именно с территории Беларуси в 2022 году российский войска двинулись захватывать Киев.
Не меньше беларуского диктатора 24 августа опозорился соратник Путина — глава КНР Си Цзиньпин.
Последний решил обратиться с “поздравлениями” к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому:
Он также цинично добавил, что готов сотрудничать с Украиной, чтобы направить на двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран.
