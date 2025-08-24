Си Цзиньпин и Лукашенко публично опозорились в День Независимости Украины

24 августа Украина традиционно отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Храбрый народ, которые более 11 лет борется за свою свободу, поздравляют все его союзники. Однако в этот праздничный день снова решили опозориться главные соратники страны-агрессорки России — беларуский диктатор Александр Лукашенко и глава Китая Си Цзиньпин. Что важно понимать, именно они помогают РФ убивать и терроризировать мирное население Украины.

Си и Лукашенко продолжают притворяться "друзьями" Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси цинично начал утверждать, что жить рядом в мире и согласии — издавна было миссией беларуского и украинского народов.

Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь продолжает оставаться открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями, — заявил Лукашенко. Поделиться

Однако диктатор почему-то забыл вспомнить, что именно с территории Беларуси в 2022 году российский войска двинулись захватывать Киев.

От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития, — бесстыдно добавил Лукашенко. Поделиться

Фото: скриншот

Не меньше беларуского диктатора 24 августа опозорился соратник Путина — глава КНР Си Цзиньпин.

Последний решил обратиться с “поздравлениями” к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому:

Уважаемый господин Президент. В честь Дня Независимости Украины выражаю искренние поздравления и лучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу. Китай и Украину связывают традиционная дружба. В последние 33 года с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало впечатляющие результаты. Си Цзиньпин Глава КРН

Он также цинично добавил, что готов сотрудничать с Украиной, чтобы направить на двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран.