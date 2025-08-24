Путін неочікувано пішов на поступки у День Незалежності України

24 серпня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін, мовляв, більше не наполягає, щоб російську мову визнали державною в Україні у межах мирного процесу щодо завершення війну.
Головні тези:
- Путін несподівано відмовився від однієї зі своїх вимог щодо завершення війни.
- Однак Кремль вигадав інші цинічні умови.
Путін раптово ослабив свої вимоги
Про неочікувану зміну позиції офіційної Москви заявив скандальний очільник Міністерства закордонних справ Сергій Лавров.
За словами останнього, Кремль більше "не вимагає" від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди.
Про це Лавров повідомив, відповідаючи на запитання російського пропагандиста про те, що президент України Володимир Зеленський не визнаватиме російську мову в межах мирних переговорів.
Що важливо розуміти, під час переговорів на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін вимагав передати Росії увесь Донбас та зобов’язати Україну зробити російську мову офіційною.
Диктатор цинічно брехав, що після цього погодиться на замороження решти лінії фронту та гарантії безпеки Україні.
