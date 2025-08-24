Путін неочікувано пішов на поступки у День Незалежності України
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін неочікувано пішов на поступки у День Незалежності України

Путін раптово ослабив свої вимоги
Read in English
Джерело:  online.ua

24 серпня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін, мовляв, більше не наполягає, щоб російську мову визнали державною в Україні у межах мирного процесу щодо завершення війну.

Головні тези:

  • Путін несподівано відмовився від однієї зі своїх вимог щодо завершення війни.
  • Однак Кремль вигадав інші цинічні умови.

Путін раптово ослабив свої вимоги

Про неочікувану зміну позиції офіційної Москви заявив скандальний очільник Міністерства закордонних справ Сергій Лавров.

За словами останнього, Кремль більше "не вимагає" від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди.

Про це Лавров повідомив, відповідаючи на запитання російського пропагандиста про те, що президент України Володимир Зеленський не визнаватиме російську мову в межах мирних переговорів.

Ні, він сказав, що не буде державної російської мови, але загалом на цьому ніхто особливо не наполягає. Перший крок, який не залежить ні від якихось бажань Зеленського, ні від когось ще, це скасування всіх законів, які, грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

Що важливо розуміти, під час переговорів на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін вимагав передати Росії увесь Донбас та зобов’язати Україну зробити російську мову офіційною.

Диктатор цинічно брехав, що після цього погодиться на замороження решти лінії фронту та гарантії безпеки Україні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливий прорив
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Азов" влаштував армії РФ "смертельний провал" під час нового наступу
“Азов” вражає світ своїми успіхами на фронті
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський винищувач МіГ-29 потужно "атакував" стовп у Єревані — відео
МіГ-29

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?