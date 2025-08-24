Путін неочікувано пішов на поступки у День Незалежності України

24 серпня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін, мовляв, більше не наполягає, щоб російську мову визнали державною в Україні у межах мирного процесу щодо завершення війну.

Путін раптово ослабив свої вимоги

Про неочікувану зміну позиції офіційної Москви заявив скандальний очільник Міністерства закордонних справ Сергій Лавров.

За словами останнього, Кремль більше "не вимагає" від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди.

Про це Лавров повідомив, відповідаючи на запитання російського пропагандиста про те, що президент України Володимир Зеленський не визнаватиме російську мову в межах мирних переговорів.

Ні, він сказав, що не буде державної російської мови, але загалом на цьому ніхто особливо не наполягає. Перший крок, який не залежить ні від якихось бажань Зеленського, ні від когось ще, це скасування всіх законів, які, грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

Що важливо розуміти, під час переговорів на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін вимагав передати Росії увесь Донбас та зобов’язати Україну зробити російську мову офіційною.